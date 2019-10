La noche de los nostálgicos

'Yo fui a EGB', un proyecto que nació con el ánimo de recopilar recuerdos e historias nostálgicas de la época escolar en los años 80 en una colección de libros, ha ido más allá, organizando una gira que reúne en diferentes conciertos a 60 artistas y formaciones españolas que fueron la banda sonora de una década.

'Yo fui a EGB' Cuándo Sábado a las 19.00 horas Dónde: Plaza de toros. Cuánto: Entre 43,50 y 86,40 euros.

Con Carlos Latre como presentador, el 'show' de Murcia reunirá sobre el escenario de la plaza de toros a Nacha Pop, La Unión, Modestia Aparte, OBK, La Guardia, Pino D'Angio, Javier Gurruchaga (Orquesta Mondragón) y The Refrescos, grandes referentes del pop nacional que dejaron éxitos inolvidables: 'Lobo hombre en París', 'Aquí no hay playa', 'Mil calles llevan hacia ti' o 'Historias de amor', entre tantos otros. Además, en el espectáculo se podrá disfrutar de un DJ 'show' especial a cargo de Dream Team, de las coreografías más famosas de 'Dirty Dancing' y 'Grease' y de bailes inspirados en Queen y Michael Jackson. Durante cinco horas, la plaza de toros viajará hacia atrás en el tiempo, regresando a aquellos años en los que los directos no se retransmitían por Instagram.