'Colombiana' es el nombre de la nueva producción de Niño de Elche, con la que se acerca de nuevo a La Mar de Músicas.

Niño de Elche Cuándo Viernes 26 a las 21.30 horas Dónde Patio del antiguo CIM, Cartagena Cuánto 10€

No existía un título para esta apuesta a principios de 2018 cuando Paco Contreras Molina contactó al bogotano Eblis Álvarez, Meridian Brothers, proponiéndole fungir como productor e instrumentista un disco del que no había ninguna certidumbre. Se centra 'Colombiana' en el flamenco como cante de ida y vuelta. En esa relación tan fructífera en el ancho Caribe afro-andaluz. No se trata de arqueología, es más bien un disco de anticipación. Se atisba aquí el flamenco que viene.