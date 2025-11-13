La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alex Augier, uno de los grandes nombres del quinto Mu-tantes.

Mu-tantes, un espacio de aprendizaje, música y experimentación

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:10

Comenta

La quinta edición de Mu-tantes, el célebre festival de experimentación artística, desembarca este fin de semana en el Centro Párraga. Bajo el nombre ... de 'Ecosistema', este evento supone un feliz y estimulante encuentro para los amantes de una cultura distinta, arriesgada, que puede ser tan desconcertante como inspiradora, tan efímera en el momento como duradera en el recuerdo. Conferencias, performances y música en directo con los que los organizadores del festival esperan cautivar a propios y extraños, sumándoles a una experiencia artística donde el riesgo de lo distinto se adhiere a la yugular del interés y al asombro de los descubrimientos.

