Mu-tantes, un espacio de aprendizaje, música y experimentación

La quinta edición de Mu-tantes, el célebre festival de experimentación artística, desembarca este fin de semana en el Centro Párraga. Bajo el nombre ... de 'Ecosistema', este evento supone un feliz y estimulante encuentro para los amantes de una cultura distinta, arriesgada, que puede ser tan desconcertante como inspiradora, tan efímera en el momento como duradera en el recuerdo. Conferencias, performances y música en directo con los que los organizadores del festival esperan cautivar a propios y extraños, sumándoles a una experiencia artística donde el riesgo de lo distinto se adhiere a la yugular del interés y al asombro de los descubrimientos.

Mu-tantes, festival de experimentación artística Cuándo Viernes y sábado a partir de las 16.00 y 11.00 horas.

Dónde Centro Párraga. Murcia.

Cuánto 25 € / 42 €.

Así, Mu-tantes ha preparado para este esperado regreso un amplísimo conjunto de iniciativas y actividades que comenzarán esta tarde, a las 16.00, con la ponencia 'Fotografía como puente entre tradición y vanguardia', de Ricardo Villoria, y continuará con las charlas de Fátima Valldeperas (16.40); la publicación editorial Abono (17.20); una mesa redonda con Emilio Cerezo, Lola Baños y Arturo Méndez (19.00); y las ponencias de The Clueless (19.35) y Ausías Pérez (20.20). Por último, el espectáculo musical y visual lo pondrán Alex Augier (22.20) y el dúo andaluz Tirana (23.20).

El sábado, por su parte, contará con el taller de Amelia García (11.00); las ponencias de Garbo Studios (16.00), Cora Novoa (16.50), Erik Harley (18.30) y Verónica Fuerte (00.00); mientras que la música en directo correrá a cargo de Kabeaushé, una de las figuras más relevantes de la actual escena electrónica africana, a las 21.30; la citada productora musical, DJ y creadora multidisciplinar Cora Novoa, a las 22.45; y Lolo & Sosaku, quienes desplegarán, a las 00.00, su particular sinfonía cinética.