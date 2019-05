Vetusta Morla: música vital Componentes de Vetusta Morla. / Jerónimo Álvarez / EFE El suyo será el concierto nacional más esperado y uno de los más populosos del Warm Up 2019 JAM ALBARRACÍN Sábado, 4 mayo 2019, 18:44

«Creo que en nuestra música existe un componente de honestidad que para algunos públicos puede no ser atractivo, porque no forma parte de su código estético, pero también hay cierto público, quizá no muy abundante pero sí muy fiel, que aprecia esa manera más honesta de hacer música, un poco más alejada de artificios y muy centrada en la emoción y en que las canciones sean relevantes en nuestras vidas». Juanma Latorre explica para 'La Verdad' los motivos que llevaron a Vetusta Morla a iniciar todo un proceso de reinvención, casi de refundación, de una banda que desde hace años no ha dejado de liderar el panorama de la música independiente en nuestro país. Después de un disco -y su subsiguiente extensa gira- como 'La deriva', el mejor trabajo del grupo al menos hasta ese momento, la sensación de incomodidad pese al éxito, de necesidad de buscar nuevos modos expresivos, hizo que la banda se alejara de esa inercia que suele llevar al estancamiento.

«Ha sido fundamental. Nos proporciona incomodidad, como dices, pero ese inconformismo es lo que nos ha hecho avanzar siempre. Pero desde que imprimíamos nuestros carteles y salíamos a la calle a pegarlos por Madrid, eh. Forma parte de nuestra idiosincrasia colectiva y es algo que nos define», continúa Latorre, quien con respecto al éxito y el reconocimiento sostiene que «nuestro objetivo en ese sentido está más que cumplido desde hace mucho, todo lo demás es un extra».

'Mismo sitio, distinto lugar' es el título elegido para su última colección de canciones. Un disco que, como en anteriores ocasiones, revela una implicación de los músicos con su música que llega hasta sus últimas consecuencias. ¿Realmente es necesario semejante grado de implicación? «No lo es, pero no sabemos hacerlo de otra manera. Hay mucha gente que puede hacer música sin una implicación tan intensa, pero en nuestro caso no entendemos hacer las cosas de otro modo», concluye el guitarrista y teclista de Vetusta Morla. El suyo será el concierto nacional más esperado y uno de los más populosos del Warm Up 2019.