Música negra para levantarse de la butaca La compañía murciana Belter Souls muestra este espectáculo, a medio camino entre el concierto y el musical NATALIA BENITO Viernes, 19 octubre 2018, 23:46

Aunque lo único que conozca del góspel sea la canción 'Happy day'; si cuando emiten 'Sister Act' en televisión se queda enganchado a la pantalla contemplando las actuaciones de Whoopi Goldberg y compañía; o si simplemente le apetece pasar un buen rato cantando, bailando y desinhibiéndose al son de la música negra, disfrutará 'Joyful!'.

Tras su éxito despidiendo agosto en el Auditorio Parque Almansa de San Javier, 'Joyful!', el primer espectáculo de la compañía murciana Belter Souls, llega mañana al Teatro Villa de Molina de Segura para contagiar al público con una explosión de energía a través de la música.

'Joyful!'. Molina de Segura Cuándo Sábado a las 21.00 horas. Dónde Teatro Villa. Entradas 15 euros.

Con 25 artistas sobre el escenario, entre ellos un maestro de ceremonias -Pepe Alacid- que conecta con el público a la perfección, tratando de que canten, bailen, griten y, sobre todo, se diviertan sea como sea, el espectáculo va más allá de ser un mero concierto y con una historia cómica como hilo conductor, se interpretarán versiones de conocidos temas del pop y rock internacional con coro y cantantes solistas.

Es decir, una fusión entre el concierto tradicional y el teatro musical que es posible gracias a la entrega de jóvenes voces y músicos de entre 22 y 30 años, formados en escuelas y conservatorios superiores de toda España que ahora se ponen bajo la dirección de Pablo de Torres, que también toca el teclado.

En este variado programa que propone Belter Souls para comenzar por todo lo alto la noche de mañana, sonarán versiones de 'Rehab', de Amy Winehouse; el clásico himno 'Let it be', de The Beatles; y clásicos del gospel como 'Let the river run' -además del mencionado e indispensable 'Happy day'- y algunos de los números pertenecientes a musicales como 'Memphis'. El espectáculo comienza y finaliza con el tema que da título al 'show', 'Joyful, joyful', una adaptación de la 'Novena Sinfonía' de Beethoven -la última sinfonía completa del compositor alemán- que, tal y como contó -en una entrevista anterior- el responsable de esta propuesta, Pablo de Torres, a 'La Verdad', «refleja la felicidad y alegría que se vive en el escenario». Un montaje que fue estrenado en el Teatro Circo en marzo y que, poco a poco, va ganando presencia y popularidad.