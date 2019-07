La música inunda la Región este fin de semana Estrella Morente, una de las artistas invitadas a La Mar de Músicas. / AYTO El festival de Mar de Músicas en Cartagena y el Festival Internacional de Jazz de San Javier ofrecen una amplia oferta de actividades en la Región pero más allá de estos dos grandes eventos puedes disfrutar de otros planes para este fin de semana MÓNICA MILLÁN VALERA Jueves, 25 julio 2019, 11:02

1 Concierto Estrella Morente en la Mar de Músicas

La reconocida cantaora Estrella Morente estará en el festival La Mar de Músicas con su nuevo disco 'Copla' acompañada con una banda de música. La artista que ha experimentado durante su carrera con distintos estilos se atreve en este álbum a versionar canciones tan escuchadas como 'Ay Pena, Penita' o 'Antonio Vargas Heredia'. La cantante que viene de una gran familia de artistas siempre ha tenido ese contacto directo con el arte y el flamenco. Se desvincula aunque solo sea en este disco del flamenco por el que tanto se la conoce para sumergirse de lleno en la copla y los artistas del género como Lola Flores o Concha Piquer, pero siempre reivindicando el género popular. Estrella es una de las grandes figuras de la canción española que promete llenar con su espectacular voz el auditorio Parque Torres de Cartagena.

Información Cuándo Sábado 27 de julio, a las 00.00 horas. Dónde Auditorio Parque Torres. Cartagena. Precio 30 euros.

2 Concierto Amaia actúa por primera vez en La Mar de Músicas

Amaia actuará por primera vez en el festival La Mar de Músicas en Cartagena. La cantante de Pamplona desde que salió de la famosa academia de OT no ha parado de cosechar seguidores de su música. Aunque todavía sin sacar disco, ha lanzado 'El Relámpago' y 'Un nuevo lugar', canciones que dejan entrever el estilo musical del que será su primer álbum. Amaia no ha seguido los pasos de su compañeros y ha esperado más para sacar su temas con el fin de formarse más en la música. En sus canciones se percibe su gusto exquisito para la música y que no se deja llevar por las modas. Su voz angelical que cautivó a millones de españoles se escuchará por primera vez en el prestigioso festival La Mar de Músicas de Cartagena.

Información Cuándo Viernes 26 de julio, a las 23.59 horas. Dónde Auditorio Parque Torres, Cartagena. Precio 25 euros.

3 Excursión Rafting Río Segura

Pasa el día fuera de la ciudad y disfruta haciendo rafting por el río Segura. Desciende por los 14km que te brinda el Segura y sumérgete en toda una aventura intrépida. Aprenderás la técnica adecuada con los mejores profesionales del sector y más divertidos monitores.

Durante el recorrido podrás contemplar la famosa montaña de Cieza, La Atalaya, que se eleva sobre el pueblo impresionando por su verticalidad y su emblemático castillo. Disfrutarás como un niño en los rápidos de Bolvax y te sorprenderán las autenticas norias de agua más grandes de España todavía en funcionamiento.

Podrás disfrutar de Abarán durante el descanso para tomar algo en un paraje llamado «El Jarral« y de una de las bajadas más inclinadas del recorrido para los más atrevidos que quieran sentir la adrenalina. La actividad continuará en un cañaveral antes de llegar a Blanca. La última parada será en Blanca para conocer su castillo y playa fluvial.

Información Cuándo Hasta el 31 de octubre. Dónde Murciaventuras. Avenida del Puente 8. Blanca. Precio 35 euros (17 euros con Oferplan).

4 Cine Cine de verano con el cásico 'Un día en Nueva York'

Si estás en la ciudad este verano aprovecha para ver películas al aire libre. El cine de verano se convierte en una de las mejores opciones para pasar los días calurosos y este clásico del cine te tranportará al Nueva York de los años 40. La ciudad cosmopolita es el lugar donde transcurre la historia de tres marineros que pueden disfrutan de un alegre, romántico y musical día de permiso. 'Un día en Nueva York' es un musical que cuenta con las voces de Frank Sinatra y Gane Kelly, y las calles de Nueva York como fondo perfecto para la ópera prima de Kelly y Donen.

Información Cuándo Viernes 26 de julio, a las 22.00 horas . Dónde Terraza del Café del Archivo, Murcia Precio Gratuito.

5 Concierto Maceo Parker vuelve a San Javier

El Festival Internacional de Jazz de San Javier recibe al saxofonista y cantante Maceo Parker, una de sus estrellas más queridas por el público tras su primer concierto en 2001. En 2003 repitió en el festival y este año vuelve por tercera vez. Desde que comenzó su carrera, el funk ha ido siempre ligado a él convirtiendose en uno de los impulsores más importantes de este género. Fue descubierto por James Brown al que se unió junto con su batería, Melvin en los 60. La banda de Brown adqurió fama mundial por introducir el funk moderno y el hip-hop. Tras separarse del grupo comenzó su carrera en solitario impulsando el género funk pero siempre con la influencia del jazz y el soul de James Brown.

Información Cuándo Viernes 26 de julio, a las 21:30 horas. Dónde Auditorio Parque Almansa, San Javier. Precio 25 euros.

6 Concierto Homenaje a Michel Legrand en el Festival Internacional de Jazz de San Javier

Michael Legrand será homenajeado en el Festival Internacional de Jazz de San Javier. El concierto 'San Javier loves Michael Legrand' se realizará de la mano del contrabajista y amigo Pierre Boussaguet Quartet y la soprano francesa Natalie Dessay, una de las voces más respetadas en Francia. Junto a ellos también estarán en el escenario el baterista Sebastian DeKrom, el pianista Patrice Peyrieras y Sharman Plesner al violín. Tras su muerte en enero de este año, Legrand ha dejado un gran legado en la música jazz convirtiéndose en uno de los músicos europeos más importantes de la historia. El compositor compuso música en más de 200 películas con las que obtuvo tres Oscar además de los tres premios Grammy.