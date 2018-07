Música para todos los gustos este fin de semana en la Región LV Siete planes en los que hay lugar para el cabaret, el deporte o la gastronomía LA VERDAD Murcia Viernes, 20 julio 2018, 15:42

1 Concierto Alejandro Fernández

I.Sánchez

El cantante mexicano Alejandro Fernández regresa a España después de cuatro años para presentar su tour 'Rompiendo fronteras', que también da título a su último trabajo discográfico. En esta gira celebra sus 25 años de carrera, en un repertorio en el que predominarán las canciones de su último trabajo y todos sus éxitos. Alejandro Fernández ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo.

Información Cuándo Viernes 20 de julio a las 22 horas. Dónde Plaza de toros de Murcia. Precio Desde 45,5 euros.

2 Concierto Rubén Blades

Javier Mingueza / El Correo

Rubén Blades es la figura de referencia de los ritmos latinos desde hace unos cuantos decenios, un nombre íntimamente ligado musicalmente a la salsa. Como compositor y como intérprete, el artista centroamericano ha sabido mantenerse en el olimpo del género. El autor de 'Pedro Navaja', viene a La Mar de Músicas con la gira 'Caminando, adiós y gracias', que se anunció el año pasado como su adiós a los conciertos de salsa.

Información Cuándo Viernes 20 de julio a las 23 horas. Dónde Auditorio Parque Torres de Cartagena. Precio 28 euros.

3 Concierto Sarah McKenzie y Nine Below Zero

Nine Below Zero. / Promo

La pianista, cantante y compositora australiana Sarah McKenzie es una de las más agradables sorpresas que han deparado las jóvenes generaciones de músicos de jazz. Mientras que Nine Below Zero ha experimentado cambios en su formación, manteniendo no obstante a Dennis Greaves y a Mark Feltham, y presentando una superbanda de ocho miembros para la gira de su magnífico nuevo álbum '13 Shades of Blue'.

Información Cuándo Viernes 20 de julio a las 21.30 horas. Dónde Auditorio Parque Almansa de San Javier. Precio 15 euros.

4 Cabaret La Jaula de Grillos

Promo

La tranquila vida de Alvin y César, una pareja homosexual dueños de un cabaret, se ve alterada ante la inminente boda de Josean, el hijo de César, con la hija de un senador ultraconservador. El político, que desea promocionar los valores tradicionales de la vida familiar, decide visitar a la familia del novio, sin saber con lo que se va a encontrar.

Información Cuándo Viernes 20 de julio a las 22.30 horas. Dónde Teatro Circo Apolo de El Algar. Precio Desde 18 euros.

5 Gastronomía Parlamento Andaluz de Cartagena

Parlamento Andaluz

El Parlamento Andaluz de Cartagena permite saborear a través de su carta exquisiteces como los matrimonios, las aceitunas majadas, los piononos y sus famosos bocadillos troceados para compartir: el Parlamentario y el Tránsfuga.

Información Cuándo Bajo reserva previa. Dónde Parlamento Andaluz de Cartagena. Precio 19 euros (12 con Oferplan).

6 Deporte Cross de Cabo de Palos

Juan Carlos Campoy

El Cross de Cabo de Palos se celebra este sábado desde las 18.30 horas en las categorías infantiles y desde las 20 horas la carrera absoluta. La salida y meta estará ubicada en el Paseo del Puerto. El tiempo máximo de duración de la prueba será de 50 minutos.

Información Cuándo Sábado 21 de julio a las 18.30 horas. Dónde Paseo del Puerto de Cabo de Palos. Precio 15 euros.

7 Gastronomía La Negra Lola

Promo

La Negra Lola no es el clásico local o chiringuito ubicado a pie de playa, es un lugar donde disfrutar de una gastronomía de gran calidad con unas espectaculares vistas a la Cala del Pino.

