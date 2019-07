Luisa Sobral: música de gran belleza despojada de arreglos

Actuaba Luisa Sobral en 2011 en el Cartagena Jazz Festival. Era su primera actuación en nuestro país. Vino a presentar su primer trabajo 'The Cherry on my Cake'. Un disco que la definía, que era resultado de todas las experiencias que acumulaba hasta el momento. Enamorada del jazz y de artistas como Billie Holiday, Ella Fitzerald y Chet Baker, 'The Cherry on my Cake' era el disco de una cantante que soñaba con vivir en París, que había disfrutado del ambiente de locura de Nueva York, donde vivió unos años tras licenciarse en Berklee, y que mostraba su amor por Lisboa. Vino seis años después, en 2017, de nuevo a Cartagena, a presentar su cuarto álbum, 'Luisa', grabado bajo la tutela del reputado productor californiano Joe Henry y donde volvió a demostrar que es una de las más importantes compositoras e intérpretes de la nueva generación de músicos portugueses.

Luisa Sobral Cuándo Sábado 20 a las 20.30 horas Dónde Patio del antiguo CIM Cuánto 10 euros

Para los amantes de las canciones, Luisa Sobral ya ocupaba un espacio importante, pero el gran público la conoció tras componer para su hermano Salvador Sobral la canción triunfadora de Eurovisión 2017 'Amar pelo dois'. Viene a La Mar de Músicas a presentar su quinto álbum, 'Rosa', que ha contado en la producción con Raül Refree, donde la belleza de las composiciones es realzada por el despojo de los arreglos y por la complicidad creativa entre Luisa y Refree. Quienes todavía no la conozcan, deberían remediarlo. No saben lo que se están perdiendo.