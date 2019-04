Paco Urbano: «Hoy se hace música más elaborada» Paco Urbano al frente de su banda / JOSÉ C. tortosa El rockero melancólico de Las Torres de Cotillas presenta esta noche su álbum 'Estaciones' en la murciana Sala REM J. ALBARRACÍN Viernes, 12 abril 2019, 02:47

Paco Urbano es un veterano personaje de la escena rock murciana. Ya como músico (Los Rockerones, Risi) o como empresario (Bar Urbano -de donde le viene el alias-, Sala Retrodelia), el de Las Torres de Cotillas lleva muchos años vinculado al circuito, si bien no ha sido hasta el pasado 2018 cuando al fin se ha decidido a debutar discográficamente a nombre propio. 'Estaciones', que así se llama su álbum de debut, es un buen disco de rock de formas clásicas, pero cargado de melancolía y poso existencial. Más cercano a los modos de Lou Reed que a los de los Stones, para entendernos. Un disco autoeditado y rotundamente independiente -sin manager, sello o agencia- que esta noche presenta en la Sala REM, en uno de los últimos conciertos de Microsonidos 2019. Urbano actúa primero, en una velada doble que completa el también murciano Wichy de Maya. Le sorprende incluso que le llame para hacer esta entrevista.

Paco Urbano Cuándo Viernes 12, a las 23. 00 horas. Dónde Sala REM. Murcia Cuánto 10/12 €. Completa Wichy de Maya.

-Es un músico veterano, con mil batallas. Pero debuta en disco a su nombre. ¿Por qué ahora? ¿Qué le empujó a tomar esta decisión?

-Pues me empujó una situación personal difícil, con separación, enfermedad, me rompí la rodilla... La peor época de mi vida. Pasaba mucho tiempo en casa y un día me dije: creo que es el momento de hacer un disco. Me sentía con cosas que decir. No utilicé nada previo, cuando tomé la decisión me puse a componer las canciones. Me tiré unos seis meses componiendo, encerrado en mi casa o saliendo yo solo al monte, a la playa...

-Lo cierto es que es un disco de rock con un fuerte poso de melancolía.

-Yo creo que hay muchísima. Son canciones muy personales. Algunas pueden parecer más frescas o alegres, pero todo el disco tiene un poso claro de melancolía, de tristeza, de soledad.

-¿Qué expectativas maneja con 'Estaciones'?

-Expectativas no tenía ninguna. Fue algo que quería hacer, un deseo o tal vez una necesidad. Quería grabarlo y lo que saliese, bienvenido sea. No he luchado mucho por él, porque estoy yo solo, no tengo compañía ni oficina, el que lo mueve soy yo y yo trabajo, así que en el poco tiempo que me queda intento darlo a conocer. Pero es complicado.

-¿Y cómo está funcionando? Las opiniones son buenas.

-Pues mejor de lo que esperaba, aunque eso no es difícil porque no esperaba nada. En los conciertos está yendo muy bien, hice una tirada de 500 copias y me quedan unas 200, pero no he hecho nada por venderlas. No vivo de ello, no es mi negocio, no soy profesional. El resultado es satisfactorio y la aceptación que está teniendo, también.

-Produce Miguel Bañón y hay no pocas colaboraciones.

- Sí. La idea inicial era grabarlo con una banda base, LCD Funk. Pero no acababa de sonar como creo que pedían las canciones. Así que hablé con Miguel y me dijo que lo veía, que adelante. Las colaboraciones son de Hendrik Röver, Santiago Campillo, Joaquín Talismán, Roberto Lavella, Jose Filemón, El Negro...

-Partiendo del rock, ¿cómo definiría su música?

-No lo sé. Siempre he sido muy ecléctico. Ya de chaval me han gustado desde Los Chichos a Led Zeppelin, Burning [de quienes tiene una banda de homenaje] o Supertramp, me gustaba todo. En los últimos años me tira mucho el rollo americana: Wilco, Jayhawks, Tom Petty... Pero no sé hasta qué punto está reflejado en el disco.

Mejor música hoy

-Alguien con experiencia en grupos pero también en bares de rock y en salas, ¿cómo ve la situación del rock en la actualidad? ¿Es de los que piensa que es de otra generación o de los que creen que el buen rock seguirá llenando salas y nunca morirá?

-La situación la veo bien, porque hay más oferta, más salas programando conciertos todos los fines de semana. El problema es que las salas ya no pagan: o a taquilla o alquiler. En cuanto al rock de toda la vida, las nuevas generaciones crecen con otras músicas: rap, trap, indie... Cuando los veteranos de ahora dejemos de tocar creo que habrá un bajón importante en el rock. El otro día, con John Paul Keith [tocó en La Yesería el pasado martes], la media de edad era de 40 años, es la que predomina en los conciertos. El rock se mantendrá siempre, pero no volverá a estar donde un día estuvo.

-¿Se hacía mejor música antes, como suscriben los nostálgicos?

-No, yo creo que se hace mejor música hoy, más elaborada. Antes había grupos y lo hacíamos bien o medianamente bien o como podíamos. Pero ahora cuando veo grupos nuevos, veo que se lo curran mucho. No se presentan a tocar como hacíamos antes, con las canciones cogidas con pinzas, sino con todo muy bien preparado. Pero si lo piensas es normal: si antes había 20 grupos en Murcia, ahora hay 200. Solo por lógica debe haber mejores grupos.

-¿Suscribe la frase de BB King: «Dame seis cuerdas y seré feliz»?

-[Se lo piensa] Ehm... No. Creo que no es una frase realista. Claro que me satisface, yo me paso muchas tardes en mi casa tocando la guitarra, pero para ser feliz necesito algo más.