El murciano de la voz de diamante Blas Cantó / Promocional. El exintegrante de Auryn y vencedor de 'Tu cara me suena' desgrana sus canciones en formato acústico J. ALBARRACÍN Viernes, 15 febrero 2019, 23:23

Todo el mundo sabe que Blas Cantó es un tipo estupendo. También que fue componente de Auryn, la boy-band más exitosa que haya existido en este país. Igualmente que su gracia nació a la vera del Segura -en Ricote, concretamente- y, por supuesto, que su voz es tan pura como el oro y tan cegadora y valiosa como el diamante. De acuerdo, ¿dónde está el pero? Porque también todo el mundo sabe que después de tantos elogios viene la pega. Pues efectivamente, aunque en realidad no lo sea tanto. Y es que Blas Cantó está todavía buscando su propio discurso artístico.

Blas Cantó Cuándo Sábado 16, a las 21.30 horas. Dónde Centro de Artes Escénicas (CAES). Torre Pacheco Cuánto 15 €.

El éxito le acompaña a cada paso que da. Desde siempre ha sido así, tocado por el ángel y el talento. Con su tercer sencillo, 'Él no soy yo', primero cantado en castellano, obtuvo oro y platino y su álbum de debut de significativo titular, 'Complicado', entró directamente al nº1 en la lista oficial de discos vendidos. Miel sobre hojuelas aunque, siendo francos, hay que reconocer que se trata de un disco irregular y un tanto deslavazado.

De momento le sigue quedando mejor el inglés que el castellano como vehículo vocal. Lo prueban sus primeros singles, 'In your bed' y 'Drunk and irresponsible', aunque es verdad que en 'No volveré (a seguir tus pasos)', su último sencillo, incluido como el resto en el álbum 'Complicado', mejora sus prestaciones. Claro que lo mejor es que no me haga el menor caso: precisamente es 'Él no soy yo' el que más reproducciones ha tenido. Pero Cantó puede y debe dar más de sí. Su voz está limitada en el disco, con abuso de los medio falsetes. Blas Cantó será mucho más.