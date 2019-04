Los Zigarros: «El mundo va cambiando y te preguntas cuál es tu sitio aquí» La banda valenciana liderada por Ovidi y Álvaro Tormo presenta su tercer álbum en Murcia, 'Apaga la radio' JAM ALBARRACÍN Viernes, 26 abril 2019, 02:35

Suena un riff de guitarra deudor de The Who y Ovidi Tormo lo deja claro: «Otra banda nueva llena La Riviera / y no hay rastro de ellos en tu cadena./ Busco en el dial algo que me mueva / pero el coma musical reina en antena./ Ponme algo que haga que salte de la cama / voy a pegarme un tiro si suena otra balada». Se trata de 'Apaga la radio', la canción que da título al flamante tercer álbum de Los Zigarros, directamente desde Valencia, reventando las salas por donde pasan y con el rock and roll -en sus diferentes vertientes- como única bandera. «Hay muchas y muy buenas bandas de rock and roll en España, pero ni salen en la tele, ni en la prensa, ni suenan en la radio y así parece que seamos los únicos, pero qué va», apunta no sin cierto resquemor el guitarrista Álvaro Tormo. Esta noche presentan su nuevo trabajo en el TCM. No son los únicos, pero sí los mejores en lo suyo.

-'Voy a pegarme un tiro si suena otra balada'. ¿Se refieren solo a la radio comercial?

-Sí, sí, claro. Es una frase que nos hacía mucha gracia, la dijo un día Ovidi y nos quedamos con ella. Pero sí que es verdad que hoy en día en las grandes emisoras lo que ponen básicamente son todo medios tiempos y baladones, es difícil encontrar algo diferente. Enciendes el motor de la furgo y se enciende la radio y entonces alguien grita: 'Apaga la radio, tío, y pon un disco'. Al final se ha quedado de título.

-La radio desde luego, pero tengo la sensación de que el mundo de la música, en general, está muy blandito. Todo el mundo agradeciendo, sin vosotros no somos nada... Más que músicos parecen futbolistas.

-[Se parte de risa] Sí, la verdad es que sí... Claro, antes no tenías ninguna manera de agradecer. Ni manera ni necesidad, porque no había ese contacto directo con la gente. Pero, en nuestro caso, yo como flipo de que venga tanta gente a vernos, sobre todo en esta gira, es que te levantas diciendo gracias. Justo ahora, que puedes hacerlo, lo decimos porque es cierto que estamos muy agradecidos por el apoyo que recibimos.

-Bueno, Los Zigarros siguen a la suya: nuevo álbum, nueva dosis de rock and roll orgulloso. Con más variedad formal en las canciones ahora. ¿Y más duro también?

-Puede ser. En cuanto a las letras es un disco más duro. Trata un poco de cómo nos podemos sentir dos tipos de treintaytantos en el mundo hoy en día. En cuanto a lo musical y en cuanto a lo personal. Y claro, hay muchas cosas buenas, pero algunas muy malas, porque vivimos tiempos un poco... jodidos.

-Sí, pero formalmente también. 'Listos para el despegue' es prácticamente hard rock y 'Espinas' se acerca a AC/DC.

-Sí, bueno, lo de 'Listos para el despegue', es que nosotros somos muy fans de Rage Against The Machine y la letra, que va un poco contra los poderosos, nos pedía meterle un riff potente tipo RATM.

Madurar pero menos

-'Mis amigos' encaja en esas canciones de rock and roll desenfrenado y tequilero que, al menos una por disco, siempre cae. ('Hablar', 'Dentro de la ley'...). Es original de Flying Rebollos, pero es Zigarros total.

-Bueno, es que justo cuando nosotros conocimos a nuestro manager, nos dijo: «Yo tenía una banda y tal que es casi imposible conseguir el disco». Entonces nos fuimos a YouTube, salió esa canción la primera y dije: ¡Hostia, pero si esto es Zigarros total, es como Zigarros pero 20 años antes! Y nos quedamos con esa idea de hacerla. No le dijimos nada a nuestro manager y cuando le enviamos la demo del disco, flipó. Imagínate.

-Siguen reivindicando la noche y la diversión, pero hay temáticas más profundas ('No sé lo que me pasa', 'Con las manos rotas', 'Queda muy poco de mí').

-'No sé lo que me pasa' es un poco como te comentaba, que el mundo va cambiando y va cambiando y llega un momento en que te preguntas cuál es tu sitio aquí.

-El disco empieza diciendo: «Hoy no pienses en crecer / es otra trampa igual que las demás». ¿Se puede madurar sin tener que renunciar a tus principios?

-Pues espero que sí, nosotros lo intentamos. Pero es verdad que parece como que si no maduras estás ahí en un limbo como de estar haciendo el ridículo. Esa canción es un canto a la inocencia, a cuando eras pequeño y el mundo no tiraba todo su peso sobre ti, todo lo que supone que tienes que hacer cuando te vas haciendo mayor, que te tienes que asentar y pensar en el futuro, que ya vas teniendo unos años... Y dices, bueno sí. O a lo mejor no.

-O a lo mejor sí pero no...

-[Ríe] Eso es. Yo creo que se puede madurar sin necesidad de caer en los convencionalismos de la sociedad. ¿Madurar qué es, ya te lo has pasado bien y ahora toca asentar la cabeza y ser formal? Yo espero ser un niño toda mi vida.

-Leonard Cohen le decía a Janis Joplin: «Somos feos pero tenemos la música». Otros tienen dinero, pero la música tiene ese superpoder, te permite ser niño y adulto a la vez.

- Ahí está. El arte de la música, que es el que a mí más me llega... A ver, yo tengo discos que tienen partes de mi vida, que hacen que recuerde todo: olores, chicas con las que estuve, amigos con los que compartí experiencias, bares, sensaciones... Y eso es cojonudo y es algo que no quiero perder, porque esas ganas y esa inocencia cuanto más tiempo la puedas mantener, mejor.

-Repite Carlos Raya en la producción. ¿Cuando algo funciona mejor no arreglarlo?

-Sí. ¿Sabes lo que pasa? Es que nosotros con él nos llevamos a las mil maravillas, conectamos muy bien. Él tiene el espíritu rockero, le gusta mucho la banda, nos cuida mucho. Y además es que lo hace muy bien. Es un tío con mucho coco y que sigue manteniendo las ganas de hacer cosas. Y aunque andamos peleando todo el rato, al final llegamos siempre a un punto bueno.