El muerto al hoyo y el vivo al gozo De izquierda a derecha, Raúl Cimas, Dani Mateo y J.J. Vaquero / PROMOCIONAL Dani Mateo, Raúl Cimas y J. J. Vaquero realizan su primer 'show' juntos, en el que reflexionan sobre «cuestiones trascendentales» NATALIA BENITO Viernes, 8 febrero 2019, 21:04

Un catalán, un manchego y un castellano, o lo que es lo mismo, Dani Mateo, Raúl Cimas y J. J. Vaquero, forman un trío de cómicos que se burlan ante el muerto en 'Nunca os olvidaremos'.

Entre cada monólogo individual 'post mortem' de estos tres humoristas, que por primera vez actúan juntos en un espectáculo -y mueren-, aparecen los dos restantes 'rajando' del ausente. Después, el siguiente se venga de los anteriores.

'Nunca os olvidaremos' Cuándo Viernes a las 21.00 horas. Dónde Auditorio Víctor Villegas. Entradas 20, 22 y 24 euros.

Bajo este pretexto, los comediantes hablarán «de los grandes problemas humanos y cuestiones tan trascendentales como: Las Vontrier, ¿cuántas son?».

Es la primera visita teatral de Dani Mateo desde que fuera imputado por sonarse los mocos con la bandera de España en un sketch de 'El intermedio'. Ahora la causa ha sido archivada pero el tema da para unos cuantos chistes. Debido a la fuerte repercusión de su altercado, el cómico y actor ha visto cómo se le cancelaban contratos publicitarios e incluso este mismo espectáculo no estuvo exento de polémica y se llamó a su boicot en algunas ciudades. Finalmente, la sangre no ha llegado al río y la gira del 'show' continúa su curso. Al presentador de 'Yu: no te pierdas nada', programa radiofónico de los 40 Principales, le acompaña sobre el escenario Raúl Cimas, parte del exitoso equipo manchego formado por Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, entre otros, que conquistó España con 'La hora chanante' y 'Muchachada Nui'. Actualmente, el humorista colabora con Buenafuente en 'Late Motiv'.

El tercero en discordia es J. J. Vaquero. Quizá el menos conocido por el público, lleva más de quince años trabajando como guionista en diferentes programas y de vez en cuando se pone delante de las cámaras en 'El hormiguero'. Además , ha realizado apariciones esporádicas en 'Central de cómicos', en Paramount Comedy, y 'El club de la comedia'.