Motivos por los que Alicante será la escapada perfecta este otoño

Cuando uno piensa en Alicante, se le vienen a la cabeza sus playas, su clima cálido, sus arroces, sus interminables veranos. Pero con la llegada del otoño, el calor amaina y Alicante se transforma. El turismo da paso a la calma, el calor a las suaves temperaturas, los arroces perseveran y a ellos se les suman muchos otros platos típicos más oportunos para los climas ligeros.

Alicante, en otoño, se transforma. Y lo hace para bien, porque en esos meses de pisar hojas secas, se puede disfrutar de la playa con menos calor y menos gente, de la gastronomía en un ambiente más local y cercano (este año, Alicante ha sido escogida Capital Española de la Gastronomía, que no es poco) y de las maravillas que ofrece la ciudad y que, en los meses estivales, pasan más desapercibidas.

Hoy damos cinco motivos irrevocables por los que la ciudad de Alicante debe ser el destino de tu escapada de este otoño.

El castillo de Santa Bárbara

El castillo de Santa Bárbara es mucho más que una fortaleza. Allí dentro se puede disfrutar de la cultura en su máxima expresión, de la gastronomía y el mejor vino, de conciertos al aire libre... Un lugar que a cualquier visitante dejaría encantado.

El barrio de Santa Cruz

El de Santa Cruz es el barrio más pintoresco (y uno de los más antiguos) de la ciudad. Sus estrechas y empinadas calles, que datan del primer asentamiento judío en la ciudad allá por el siglo XIII, contrasta por el cuidado que sus vecinos depositan en él: en los balcones es común ver flores, plantas y adornos diversos.

Barrio de Santa Cruz.

Allí, uno puede visitar la ermita de Santa Cruz y pasear hasta el mirador del barrio, desde donde se observa toda la ciudad y también el mar, otorgando al barrio de una esencia especial e irremplazable. Y para cuando cae la noche y el estómago empieza a rugir, el barrio ofrece multitud de posibilidades 'gourmet', desde las más asequibles hasta las más refinadas. San Telmo Gastrobar, el restaurante Pelican o Las brasas de San Miguel son algunos de los lugares idóneos para terminar un día en la ciudad de Alicante.

El parque de Canalejas

El parque, que es el más antiguo de toda la ciudad, está lleno de rincones especiales. Uno de ellos está nada más acceder a él, donde se levanta la escultura de una pareja de perros en mármol blanco del siglo XVIII. A su vez, los visitantes también pueden contemplar un monumento al escritor alicantino Carlos Arniches y, entre otras muchas cosas, la vistosa fuente del Niño Flautista, datada también del siglo XVIII. Un lugar, en definitiva, maravilloso para visitar cuando la luz tardía del otoño lo impregna todo.

La Explanada de España

La Explanada del Mar es un lugar perfecto para pasear a la sombra de las palmeras y disfrutar de las vistas al mar a lo largo de los 600 metros de longitud que tiene el paseo. Allí se encuentra el auditorio municipal La Concha, un escenario al aire libre que acoge conciertos y festivales a la fresca. Y también la histórica Casa Carbonell, datada en 1925. Todo rodeado de multitud de restaurantes desde los que disfrutar de la gastronomía alicantina con vistas al mar.

El atardecer en el puerto

Este es uno de los puertos más antiguos de España. Fue declarado oficialmente como tal nada menos en el año 1271. Hoy día, no solo es hogar de pescadores, sino también de una amplia marina deportiva con restaurantes de gran calidad, locales de ocio y diversidad de tiendas. En el puerto, además, se celebran habitualmente conciertos, por lo que conviene consultar la programación si decides pasar en Alicante algún fin de semana de este otoño.