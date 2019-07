Moody Sake La Mar de Músicas. Plaza San Francisco, Cartagena. Martes 23 a las 20.30 horas JAM ALBARRACÍN Lunes, 22 julio 2019, 22:23

Ginés Guzmán (voz, guitarra), Toni Pérez (batería) y Ángel Valera (bajo) son Moody Sake, trío murciano que entiende el rock de un modo básico, directo y con ese sonido crudo de los grupos de boogie-rock de finales de los 60 y primeros 70: Canned Heat, Foghat, Humble Pie, ZZ Top. Con dos EP previos, este pasado 2018 marcharon hasta los gaditanos estudios de Paco Loco para grabar -todos a una, tocando en vivo- su álbum de debut, 'Wilderness', un disco que ha fortalecido su nombre, les ha permitido realizar una modesta pero interesante gira nacional, así como abrir conciertos para artistas como los australianos Palace Of The King, los ingleses The Brew o los nacionales Hitten y The Electric Alley. Lo mejor de su propuesta es su actitud en directo, además de un potencial que les hará crecer.