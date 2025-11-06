Mikel Erentxun: «Me siento cada vez más una especie en extinción»

Un breve álbum titulado 'Por tierras escocesas' se publicó en febrero del lejano 1985 y supuso el debut de una joven banda llamada Duncan Dhu. ... Por entonces, a pesar de la evidente calidad de canciones como 'Casablanca' o 'Lágrimas en la arena', nadie podía imaginar que, cuarenta años y ocho discos después, uno de sus líderes, Mikel Erentxun, saldría a la carretera a recordar el primer paso y los múltiples clásicos que atesora la que es considerada una de las mejores y más queridas formaciones de la historia musical española. Una gira que, pese a no contar con la presencia de Diego Vasallo, el otro nombre inseparable a la banda, busca recuperar y transmitir esa luz y emoción tan especiales que tenían canciones atemporales como 'Cien gaviotas', 'En algún lugar', 'Esos ojos negros' o 'No puedo evitar pensar en ti'. Hablamos con Mikel.

–Más allá del cuarenta aniversario, ¿por qué ha decidido que ahora era el mejor momento para pausar su carrera solista y centrarse en este repertorio?

–No fue una decisión de un día. Cuando tuve la constancia de la efeméride se la comenté a Diego y le propuse resucitar a la bestia y hacer una pequeña gira, pero a él no le motivó la historia, así que decidí hacerlo yo. La idea inicial era dar unos pocos conciertos, pero el proyecto no ha parado de crecer y ha terminado siendo la gira más grande que he hecho en los últimos veinte años.

–¿Ha vuelto a escuchar la discografía completa de Duncan Dhu para la gira?

–Sí, ha sido una experiencia muy interesante hacer este alto en mi camino y centrarme en Duncan Dhu, mirar hacia atrás y encontrarme con canciones que han envejecido muy bien y otras que nunca habíamos tocado y hemos recuperado para la ocasión. La prueba de que ha sido un viaje apasionante es que en estos casi cincuenta conciertos que llevamos en 2025 no ha habido dos iguales. El repertorio se va moviendo cada semana y eso es algo muy divertido, excepto para la banda (risas).

–Quienes esperen versiones cien por cien fieles a las originales se van a llevar una sorpresa.

–Es otra parte del encanto. Poder coger canciones y darles una segunda vida. Hay temas inamovibles, como 'Cien gaviotas', pero hay muchos otros a los que le hemos dado un buen lavado de cara. Hemos recibido comentarios de todo tipo, pero creativamente hablando es lo que hace que esta historia sea interesante. De lo contrario, sería solamente nostalgia, sin riesgo ni emoción.

Apuesta analógica

–Cómo siente que le ha marcado su carrera solista a la hora de reinterpretar estas canciones?

–Muchísimo. Es una gira de canciones de Duncan Dhu reinterpretadas por Mikel Erentxun y el grupo que me acompaña desde hace muchos años. No está Diego y eso hace que las cosas cambien. Hemos apostado por arreglar el repertorio como si fuese mío y creo que hemos llegado a una mezcla muy interesante.

–¿Cree que, debido a la gira, su próximo disco solista tendrá más Duncan Dhu que ningún otro?

–Podría ser. Estoy escribiendo muchísimas canciones y preparando un álbum que, viendo la forma en la que se va estirando la gira, va a terminar siendo triple (risas). Hay influencias de Duncan Dhu en lo que estoy componiendo ahora, es inevitable.

–¿Cómo cree que se las habría apañado Duncan Dhu en un panorama musical como el actual?

–Tendría difícil acople. Todo lo que suena en nuestros conciertos lo estamos interpretando, no hay nada grabado. Vamos a contracorriente. Por otro lado, a nivel discográfico, sigo dando importancia al soporte físico por encima de todo y prefiero siempre grabar en analógico. Por estas cosas me siento cada vez más una especie en extinción.