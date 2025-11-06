La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Repertorio atemporal. En el concierto se repasarán todas las etapas artísticas de Duncan Dhu.

Mikel Erentxun: «Me siento cada vez más una especie en extinción»

El compositor y cantante repasará en Murcia los grandes clásicos de Duncan Dhu con motivo del 40 aniversario del primer trabajo de la popular banda

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Jueves, 6 de noviembre 2025, 21:23

Un breve álbum titulado 'Por tierras escocesas' se publicó en febrero del lejano 1985 y supuso el debut de una joven banda llamada Duncan Dhu. ... Por entonces, a pesar de la evidente calidad de canciones como 'Casablanca' o 'Lágrimas en la arena', nadie podía imaginar que, cuarenta años y ocho discos después, uno de sus líderes, Mikel Erentxun, saldría a la carretera a recordar el primer paso y los múltiples clásicos que atesora la que es considerada una de las mejores y más queridas formaciones de la historia musical española. Una gira que, pese a no contar con la presencia de Diego Vasallo, el otro nombre inseparable a la banda, busca recuperar y transmitir esa luz y emoción tan especiales que tenían canciones atemporales como 'Cien gaviotas', 'En algún lugar', 'Esos ojos negros' o 'No puedo evitar pensar en ti'. Hablamos con Mikel.

