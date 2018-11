Lo mejor de la danza contemporánea El espectáculo 'La Errancia', de La Phármaco. / PROMOCIONAL Compañías españolas exhiben sus últimas creaciones para cautivar al público del Párraga y a promotores extranjeros NATALIA BENITO Viernes, 23 noviembre 2018, 23:20

La muestra 'DanzaEñe' ofrece al público murciano la posibilidad de disfrutar de una degustación de la mejor danza contemporánea patria. Aunque el principal objetivo del evento organizado por la Fundación SGAE es atraer a los promotores internacionales, estos breves espectáculos, 'showcases' de no más de 50 minutos, se abren a los espectadores. Ayer pasaron por el Centro Párraga tres compañías y este fin de semana danzarán seis más. La coreografía de la brasileña afincada en Madrid Poliana Lima propone en 'Hueco' un viaje -que comenzará hoy a las 19.30 horas- desde lo viejo hasta lo nuevo en el que reside la danza. Tras ella, será el turno de La Phármaco. La compañía dirigida por Luz Arcas, Premio 'El Ojo Crítico de Danza' 2015, y Abraham Gragera, Premio 'El Ojo Crítico de Poesía' 2013, echará la vista atrás hacia nuestras tradiciones con música en directo en 'La errancia'. 'No title yet... ¿y si fuéramos tragados por un animal?' es el sugerente título del espectáculo de Babirusa Danza, en el que Beatriz Palenzuela y Rafael de la Lastra muestra -a las 21.30 horas- un trabajo sobre la naturaleza y el control humano.

'DanzaEñe' Cuándo Hoy y mañana Viernes y sábado a las 19.30 y 21.00 horas. Dónde Centro Párraga. Entradas 5 euros (sesión), 8 euros (día completo) y 20 euros (abono de la muestra).

El sábado, la jornada comienza con 'Black Noise' -a las 19.30 horas-, la propuesta de El Manisero con la que Vicente Colomar reflexiona en torno a la construcción de los objetos y sus conexiones. Leonor Leal, Alfredo Lagos y Antonio Moreno ponen en escena un juego que fusiona los cuerpos, el ritmo y la guitarra. El cierre de la muestra -a las 21.30- queda en manos de la compañía Nómada que, bajo la dirección artística de Roberto Torres, muestra su última producción, 'Dulces bestias', en la que el ser humano vuelve a encarnarse en su condición más animal.