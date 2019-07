El mejor cine de terror en 'Midsommar'

Títulos de crédito

Hace cincuenta años el ser humano llegó a la Luna. Lo cierto es que el sueño lunar siempre ha formado parte de la historia del cine, un arte de lunáticos que a veces lo hacen selenitas.

Yo creo que lo primero fue aquel 'Viaje a la Luna' (1902) mudo y en blanco y negro del precursor Georges Melies; ese mismo que era un extraño personaje en una estación de tren en 'La invención de Hugo' (2011), un canto al séptimo arte.

Pero no nos quedemos mirando la luna de Valencia, y volvamos a nuestro satélite más querido, donde los americanos no sólo dejaron su bandera y su huella, sino algunas películas heroicas, como las academicistas 'Apolo XIII' (1995) y 'First Man' (2018), que preocupadas por el rigor científico y la exaltación de los héroes, se olvidaron de hacerlas entretenidas. Cosa que no pasa con otros dos divertimentos lunares, la de animación española, la notable 'Atrapa la bandera' (2015); y una de esas licencias que suelen darse los genios, Clint Eastwood con su 'Space cowboys' (2000), donde reunió a un grupo de amigos para pasárselo bien y exaltar, nuevamente, las bondades de un hombre frente al sistema. Ya tenéis como pasar las noches de verano.