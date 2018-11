Medio siglo de Detroit Rock El guitarrista fundador de MC5, Wayne Kramer, se arropa con una banda solvente para celebrar los 50 años del seminal 'Kick out the jams'' J. A. Viernes, 16 noviembre 2018, 22:44

Pues sí, son ya 50 los años que se cumplen desde la publicación de 'Kick out the jams', el disco de debut y uno de los álbumes seminales de una de las bandas seminales de la historia del rock and roll, MC5. Mientras la juventud de los Estados Unidos lanzaba su mensaje de protesta y amor libre a finales de los sesenta a través del movimiento hippie, en la ciudad de Detroit ellos y los Stooges de Iggy Pop cambiaban el amor por sexo y drogas y dotaban al rock and roll de un componente de agresividad, rabia y actitud política radical que no les convirtió precisamente en amigos de la policía y el 'establishment', pero sí en todo un icono de la contracultura.

De hecho, su manager e ideólogo, John Sinclair -a quien tuvimos la inmensa fortuna de ver y de conversar con él hace unos años, gracias a un magnífico ciclo de 'spoken word' en el Puertas de Castilla- llegó a ser encarcelado por posesión de marihuana -una trampa tendida a través de un par de porros para camuflar lo que en realidad era una detención política en el 'país de la libertad'-, lo que provocó una fortísima reacción en contra a través de un concierto masivo para reclamar su libertad y hasta dos canciones escritas en su honor por parte de un tal John Lennon.

La clave de MC5 radicaba en su actitud intransigente, en unas canciones libérrimamente poderosas, en su contundente posicionamiento político -fueron la banda de los White Panthers, algo así como los muy activos Black Panthers pero en blanco-, por su continuo llamamiento a la revolución y por los feroces juegos de sus dos guitarristas, Fred 'Sonic' Smith -posteriormente marido de Patti Smith y fallecido en 1994- y Wayne Kramer. Ahora este, con 70 tacos ya a cuestas y coincidiendo con el 50 aniversario del primero de sus tres álbumes originales, el citado 'Kick out the jams', ha publicado una autobiografía ('The Hard Stuff: dope, crime, the MC5 and my life of impossibilities', de momento sin traducción al castellano) y ha reunido a una banda con galones (Marcus Durant -vocalista de Zen Guerrilla-, Kim Thayil -guitarrista de Soundgarden-, Brendan Canty -baterista de Fugazi- y Billy Gould -bajista de Faith No More-), rebautizados como MC50, que le acompañarán en directo el sábado en Garaje Beat Club, en una de las cuatro únicas escalas -con Barcelona, Madrid y el festival Fuzzville- de su gira española.

Una formación más que solvente y con currículo, aunque no parece este el único motivo por el que Brother Kramer los eligió, según le contó a Álvaro Fierro en el último número de Ruta 66. «Elegí a estos músicos porque a estas alturas de la vida, si vamos a estar mucho tiempo viajando, lo que resulta muy duro, prefiero hacerlo con gente con la que disfrute de su compañía. El tiempo es el elemento más preciado que tengo, así que lo quiero gastar con gente a la que verdaderamente aprecie».

Fundador, junto a Billy Bragg, de Jailed Guitar Doors, una asociación que opera en California con la intención de facilitar la reinserción en la sociedad de quienes salen de la cárcel, Wayne Kramer sigue creyendo en el rock como instrumento válido para activar la conciencia social. «La música tiene un papel en el cambio social. Las canciones contienen información, establecen conexiones, crean comunidad y pueden inspirar a la gente para entrar en acción».