A Mares: «Soy más de poner metas realistas que de dejarme llevar»

Sin prisa, pero sin pausa. Midiendo cada paso, ajustando con precisión las expectativas entre el tiempo y la coherencia, afilando la emoción, perfeccionando el complejo ... arte del aterrizaje soñado. Así camina A Mares, proyecto musical tras el que encontramos a la cantante y compositora Patricia Zamora, que arranca una etapa fundamental de su trayectoria. Tras ser finalista de las ediciones del CreaMurcia en la categoría de Canción de Autor correspondientes a 2021 y 2023, la artista murciana se encuentra planificando los detalles de la publicación del que será su primer trabajo discográfico, un EP que podremos empezar a disfrutar en directo en una nueva cita del ciclo de conciertos 'Sala de Bandas'. Una magnífica oportunidad para descubrir la que, sin duda alguna, es una de las propuestas más atractivas e ilusionantes del panorama musical emergente de la Región. Hablamos con Patricia.

A Mares + Irenexdios Cuándo Viernes a las 20.30 horas.

Dónde Sala de Catas. Estrella de Levante. Murcia.

Cuánto 10 €

–¿Cómo surge el proyecto de A Mares y de qué forma ha evolucionado con el tiempo?

–Comenzó cuando tenía dieciocho años y la verdad que ha cambiado mucho desde entonces. He tocado mucho sola, en formato acústico e íntimo, porque al final es como surgen las canciones que compongo, con guitarra y voz, pero siempre había tenido claro que el proyecto quería que fuese con banda, en un formato más eléctrico y dinámico. Así que estoy muy contenta de haberlo hecho realidad con mi primer EP.

–¿A qué sonaban las primeras canciones que guarda en su memoria?

–Tenían un tono mucho más triste. Además, al ser tan joven, trataban lógicamente sobre temas como el desamor, que es algo de lo que intento desmarcarme actualmente.

–¿Y las últimas?

–Aunque siguen conservando ese toque melancólico y frágil, son canciones que tienen también mucha fuerza e intensidad. Creo que esa dualidad es la que define perfectamente el proyecto.

«Cuando estoy encima del escenario tengo toda la seguridad y autoestima que me falta en mi día a día»

–En este concierto interpretará los temas de ese primer EP junto a Chechu Díez al bajo y Jaime Cano a la batería. ¿Cómo ha planteado el trabajo con ellos?

–Hay una artista que admiro mucho, St. Vincent, a la que hace unos meses pude ver en directo y dio un consejo cuando terminó el concierto: «tocad siempre con amigos». Por eso tuve claro que quería contar con ellos, aparte de considerarles unos excelentes músicos. Me van a ayudar a que cobre vida lo que está grabado en el EP, que son canciones bastante cañeras.

–¿Qué nos puede adelantar sobre ese primer trabajo en relación con la fecha de publicación?

–El EP se estrenará en otoño, pero las canciones se irán lanzando como singles, así que a lo largo de estos meses podréis escucharlas.

–¿Le costó elegir los temas que forman parte de este debut?

–No, tenía bastante claro desde el principio las canciones que quería que estuvieran en el disco. Dos temas del EP ya tienen varios años y las otras dos son composiciones que hice justo antes de entrar a grabar. Las cuatro canciones capturan bastante bien la evolución del proyecto, así que fue bastante sencillo.

–Otro terreno en el que se mueve de maravilla es en el de las versiones, espacio donde destacaría su versión de 'Días amables', una de las cimas indiscutibles de Viva Suecia. ¿Qué impacto ha tenido esta banda en su manera de componer?

–Viva Suecia ha sido una de las bandas de mi adolescencia, me marcaron mucho y lo siguen haciendo. Lo que más escuchaba cuando empecé eran la mayoría de los grupos de la escena indie del panorama nacional, así que creo que eso se nota bastante en mi forma de componer. Fue gracias a canciones como 'Días amables' por las que empecé a escribir y a tomarme más en serio la música.

«Para mí siempre ha sido bastante natural alimentarme de cualquier disciplina artística»

–¿Qué otras propuestas de la escena actual de la Región destacaría como influencias o puntos de referencia?

–Grupos como Nunatak también me han inspirado bastante. Siempre me ha gustado mucho lo que hacen.

–Su vida ha estado repleta de idas y venidas a Murcia. ¿Cómo definiría su relación con ella en términos de inspiración? ¿La siente como una ciudad propicia para encontrar canciones?

–Durante seis años, Murcia para mí se convirtió en un sitio de paso, ya que vivía fuera, pero ahora que he vuelto y estoy asentada aquí, podría decir que sí. Aunque yo tiendo a romantizar bastante cada sitio en el que estoy, así que para mí tampoco es muy difícil encontrar temas que tratar, sea en el lugar que sea (risas).

–¿De qué forma se complementan la música y la ilustración? Hablamos de sus dos grandes pasiones artísticas.

–La una no podría existir sin la otra. Para mí siempre ha sido bastante natural alimentarme de cualquier disciplina artística que tuviera a mi alcance. De hecho, ¡me hice tatuadora el año pasado! Están todas conectadas, no hay muros entre ellas. Por eso también me sale cuidar mucho la parte visual del proyecto, porque para mí no es un apoyo vacío, sino otra herramienta de comunicación muy potente.

–Hay muchas propuestas en las que uno puede identificar la división entre persona y artista, pero, en su caso, me parece que no hay distancia alguna entre ambas. ¿Hay un punto exacto en el que se diferencie A Mares de Patricia Zamora?

–La única variedad que veo yo es que, cuando estoy encima del escenario, tengo toda la seguridad y autoestima que me falta en mi día a día. A veces me cuesta mucho definir el proyecto, pero, si algo puedo decir sobre él, es que es muy honesto y sincero. No es una máscara ni un personaje creado, sale de dentro. Lo hago por necesidad, no para buscar algo a cambio.

–En lo que respecta a su carrera musical, ¿le gusta mirar al futuro con expectativas o sigue la filosofía de dejarse llevar?

–Soy más de poner metas realistas que de dejarme llevar, ya que eso es algo que no podría hacer por la ansiedad que tengo (risas). Estoy disfrutando mucho de cada fase del proyecto, construyendo todo poco a poco y con ganas de lo que viene. Obviamente, como a todo el mundo, me sale soñar en grande, así que ojalá en unos años pueda tocar estas canciones delante de una sala llena de gente que conecte con ellas.