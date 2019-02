Marc Sijan y las vidas congeladas Eva Hernández, directora de Two Gallery, ejerce de guía de la muestra de Marc Sijan. / VICENTE VICÉNS / agm Two Art Gallery muestra esculturas hiperrealistas del artista serbio Marc Sijan en las que retrata diferentes tipos humanos de la sociedad americana MANUEL MADRID Viernes, 1 febrero 2019, 22:38

Los tipos humanos de Marc Sijan consiguen que gente que nunca ha entrado en una galería de arte dé el primer paso. Es lo que ha observado Eva Hernández, directora de Two Gallery, en las dos semanas que lleva abierta al público la exposición 'American people', formada por 14 esculturas. «Es muy bonito ver que una obra capta la atención de alguien que nunca se ha interesado por el arte». Un agente de seguridad estadounidense sentado en una silla es lo que detiene al transeúnte que circula por la calle Acisclo Díaz, frente a la abandonada ermita del Vía Crucis -clama al cielo, en pleno centro de Murcia, que un monumento incluido en el PECHA tenga que estar así-. Raro es quien no se para enfrente, observa, se agacha y sonríe, incluso con la risa floja, por si el individuo, que parece de verdad, pudiera levantarse e interpelar al caminante. Es la primera vez que Marc Sijan, uno de los grandes artistas hiperrealistas junto a John de Andrea y Duane Hanson, su maestro, tiene obras expuestas en Murcia. Two Gallery, por cierto, dedicará en 2020 una antológica aDe Andrea.

Sijan, de origen serbio pero radicado en Estados Unidos, utiliza alginato, escayola y resina de poliéster para esculpir estos personajes a tamaño real. Cada obra lleva detrás un duro proceso de laboratorio, pues necesita entre seis y ocho meses de dedicación, siguiendo las enseñanzas de su mentor, el citado Duane Hanson. «No queríamos saturar la sala, por eso solo mostramos 14 obras, con algunos de sus personajes más característicos, como los policías. Por ejemplo, tenemos el retrato de su padre, que es una de las piezas más importantes para él, porque es, además, la más hiperrealista de todas. La implicación personal queda plasmada en la escultura. Sijan plantea a su padre, a una figura de autoridad, de policía con los brazos cruzados, con la cabeza ligeramente elevada, como diciendo: 'Soy duro, y esto te lo dejo pasar'».

'American People' Qué 'American People', de Marc Sijan, una de las figuras principales del hiperrealismo. Dónde: Two Art Gallery, dirigida por Eva Hernández. C/ Acisclo Díaz, 7 bajo. Murcia. Abre de martes a viernes de 11 a 14 y de 17.30 a 21 h. Sábados: 11.30 a 14 horas (tarde, previa cita). Cuándo: Hasta el 23 de marzo. www.twoartgallery.com // info@twoartgallery.com

Insatisfacción universal

Marc Sijan no se limita a hacer esculturas perfectas, «sino que intenta ir más allá, porque todos sus personajes tienen una cierta mirada melancólica, reflejando ese sentimiento de la clase social media americana, que, en el fondo son sentimientos universales: la constante insatisfacción, la tristeza, el cansancio vital, la belleza». Las tres piezas femeninas son las menos hiperrealistas, advierte Eva Hernández, «porque en Estados Unidos todo lo que tiene que ver con el desnudo es tabú, y tampoco sobrepasa el límite».

Marc Sijan (Serbia, 1946) esculpiendo una de sus obras.

La directora de Two Gallery, que abrió en octubre de 2017 apostando por la línea figurativa, asegura que la programación de la galería está cerrada «de aquí a cinco años, porque no puedes improvisar, hay que funcionar con una planificación, y como la sala no es pequeña tenemos que programar con mucha antelación. Eso no quiere decir que si nos da el pálpito cambiemos y nos surja hacer otra cosa distinta». La muestra de Marc Sijan se podrá ver hasta el 23 de marzo en este espacio cultural. La obra exhibida despierta toda la curiosidad del espectador por la capacidad del artista para reflejar el aspecto humano. Camareros, bañistas, limpiadoras de moteles, fotógrafos callejeros, agentes de seguridad... generalmente vestidos con la parafernalia al uso, en cuyo físico reproduce detalles mínimos, o «perspicacias» a tener en cuenta (por ejemplo, infecciones cutáneas, lunares, arrugas, cicatrices... con una fidelidad a la realidad que resulta desconcertante). Solo hay que ponerse delante. Y mirar. «El coleccionista siempre busca alicientes nuevos, y nuestro trabajo consiste también en mostrarles cosas nuevas», señala Hernández, convencida de que desde galerías como esta es posible formar a gente para que pueda caminar en el mundo del arte e iniciar, por qué no, su propia colección.

En ese sentido, la visita a Two Gallery, además de los trabajos de Sijan en ese caso, permite al espectador mantener una agradable conversación con la directora, «porque no solo existen los coleccionistas del millón de dólares, y muchos de ellos están abandonados y no se les presta la suficiente atención». Para formar el ojo, la propuesta de Marc Sijan puede generar ese interés por el arte, está convencida Hernández. «Porque la gente entra y pregunta por la técnica, y eso genera una inquietud, y quién sabe hasta donde se puede llegar». Es el 'efecto Sijan'. Dicen en el catálogo Kenneth Plasket y Rock J. Walker, que a estas esculturas lo único que les falta es el pulso. La interacción entre la escultura y el coleccionista es lo que para ellos hace que en ese momento la obra de Marc Sijan cobre vida, enriqueciendo nuestras vidas «en esa ciencia única que es la de la atracción química».