Gorila Flo, una de las cuatro bandas de Las Sessiones Levante.

Maratón emergente en La Yesería

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:22

La tercera edición de las denominadas Sessions Levante llega este fin de semana a Murcia con cuatro formaciones del panorama musical emergente nacional cuyo presente y futuro invita claramente al optimismo y la ilusión.

Las Sessions Levante

  • Cuándo Viernes y sábado, a las 21.00 horas.

  • Dónde La Yesería. Murcia.

  • Cuánto 12 €.

De esta manera, en el escenario de La Yesería sonarán durante los próximos días un buen número de composiciones que tienen la garra, luminosidad, entusiasmo y energía suficientes como para marcar la banda sonora de los próximos meses.

En primer lugar, es decir, esta misma noche, el grupo madrileño Biela defenderá los temas de 'Nuevas emociones', su último trabajo discográfico, mientras que el conjunto valenciano Hermano Salvaje repasarán su extensa y mutante trayectoria.

El sábado, repitiendo espacio, horario (21.00) y precio de entradas (12 euros), será el turno de Gorila Flo, fantástica banda de pop/rock con altas dosis de psicodelia, y Señor Torrance, grupo marbellí que compartirá un repertorio tan breve como interesante.

