La magia ilusiona Murcia Héctor Mancha. Concursos y espectáculos llenan la ciudad con motivo del Congreso Mágico Nacional GEMA MORENO Viernes, 21 junio 2019, 01:21

Este fin de semana continúa el XXXVI Congreso Mágico Nacional en el centro de Murcia.

La gala, que comenzó el pasado miércoles finalizará el domingo después de haber presenciado actuaciones como la de Juan Tamariz, Jorge Blass, Miguel Muñoz y Héctor Mancha, entre otros; además de contar con la presencia de magos internacionales como Toi Ahí, Alberto Giorgi, Solange Kardinaly y Pilou. En total, habrá más de 30 magos de alto nivel, según anunció el ilusionista y director del congreso, Matute Xen.

Congreso Mágico Cuándo: Hasta el domingo. Dónde: En Murcia, varias localizaciones (Teatro Circo, Teatro Romea, Filmoteca, etc). Entradas: En congresomagiconacional.es

Los eventos están teniendo lugar en el Teatro Circo, el Teatro Romea, la sala Teatro Estudio, en la Fundación Caja Mediterráneo, la Filmoteca Regional y distintos emplazamientos de la ciudad, con el objetivo de acercar la magia a los ciudadanos interesados por este pequeño mundo.

Uno de los magos que participa en este proyecto, Adolfo Maysebra, considera estas iniciativas como una de las mejores formas de iniciarse en la magia, debido a que el congreso posee diversidad de espectáculos y dota a los interesados de infinidad de ideas que luego podrán aplicar a sus actuaciones.

En el congreso se están llevando a cabo encuentros, conferencias, actuaciones y certámenes de talentos de diferentes categorías.

El mentalista Maysebra recomienda que si alguien que es aficionado a la magia quiere ser juzgado tiene que ser con un jurado como este y no como suele suceder en televisión, con artistas que no están especializados en la materia: «El arte no merece ser juzgado en un espacio diferente al que suele estar».

Este jurado profesional está presidido por Jesús Etcheverri, conocido por sus libros de investigación sobre magia.

El congreso finalizará el domingo a las 14.00 horas tras la entrega de premios a los ganadores de los concursos.

Al aire libre

Las entradas se pueden adquirir en la página web del Congreso Mágico Nacional (congresomagiconacional.es). El precio de todas las actividades ya supera los 300 euros para aquellos que no sean los acompañantes de los magos.

Aunque aquellos eventos realizados fuera de los teatros se pueden adquirir desde dos euros para niños y tres para adultos. En lo que respecta a estos talleres al aire libre, que facilitan el acceso a este tipo de espectáculos a los bolsillos menos pudientes, los hay también de todo tipo de magia: mentalista, micromagia, creación de ilusiones, ventriloquía y mucho más. Algunos de ellos se realizarán esta tarde, como 'Magia infantil' en plaza de la Merced, de 17.30 a 18.30 horas; y 'La Máquina', en plaza de Santo Domingo, de 17.30 a 21.30 h. Este último también se celebrará mañana, tanto en horario matinal, a las 11.00 horas, como por la tarde, también de 17.30 a 20.30 h.; y el domingo, a las 11.00 horas.

El congreso tiene de este modo como misión «promover el arte de la magia y el ilusionismo en Murcia, como también dar a conocer los artistas de la Región».