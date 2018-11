Antonio Soto: «Lucho día a día por superarme» Antonio Soto, en la sala de exposiciones del Museo Arqueológico Los Baños, en Alhama, donde expone 'La noche del alma'. / Martínez Bueso El pintor y poeta rinde homenaje con esta muestra a San Juan de la Cruz MANUEL CASTRO Sábado, 3 noviembre 2018, 01:05

La sala de exposiciones del espectacular Museo Arqueológico Los Baños, en Alhama, acoge hasta el 30 de noviembre la muestra pictórica 'La noche del alma', que recoge creaciones del pintor y poeta Antonio Soto (Librilla, 1952). La exposición está inspirada, al tiempo que le rinde homenaje, en la obra lírica de San Juan de la Cruz, uno de los autores preferidos del artista murciano. «El arte es espiritual en su propio concepto», explica Soto, para quien «más allá del arte solo se puede hablar de Dios como ente creador». «Por esta razón -añade-, el artista toca con su espiritualidad la idea que tenemos de la divinidad. Inventamos desde la nada, ese es nuestro don, y a la vez, nuestra lucha del día a día por superarnos».

Las obras mostradas en 'La noche del alma' «forman parte de una colección que hace unos años llevé a la ciudad belga de Amberes», indica. Ahora, «el hecho de exponerlas aquí responde al deseo de rendirle homenaje a este maravilloso Museo Arqueológico Los Baños, del que estoy enamorado por su historia y su luminoso espacio». Y qué mejor, se dijo, «que traer a este edificio unas obras que puedan lucirse y complementarse con sus paredes como un corazón que late con fuerza».

'LA NOCHE DEL ALMA' PINTURAS Dónde Museo Arqueológico Los Baños, en Alhama. C/ Sánchez Vidal, 5. Horario: De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 h.; domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 h. Cuándo:Hasta el 30 de noviembre.

En el catálogo de la muestra, que cuenta con un texto de su amigo, y también pintor, Almagro, Antonio Soto, cuyo nuevo poemario publicado se titula 'El meditador del tiempo' (Huega&Fierro), ha incluido varios poemas relacionados con la temática de la exposición, en la que tanto el alma como la belleza de la naturaleza adquieren una gran importancia.

Junto al lienzo titulado 'Soy un corazón bajo el sol', figuran los siguientes versos: «En los solares donde la vida se esconde / mi alma despertó un día. / Allí, bajo las ramas temblorosas de / las higueras donde crecen las ortigas y anida el sapo, / allí, sin tiempo ni hora, / bajo el sol y los cielos: / la mirada del corazón, / el misterio de la vida».

Otro poema elegido por el autor, y que acompaña al lienzo 'Pájaro amarillo de la tarde' -150 x 150-, dice así: «Ama las flores / me dijo mi madre / una primavera. Luego, las flores / se secaron, / murió mi madre / y con ella la primavera».

Almagro muestra, en su texto 'De pintor a pintor', su admiración por la obra del amigo y su manera de enfrentarse a la creación artística. «Hoy decido visitar la exposición de pintura de Antonio Soto», comienza contando, «y tengo la certeza de encontrarme con propuestas que, seguro, no me dejarán indiferente. Antonio no responde a estereotipos tradicionales y si, como se afirma, la pintura es la prolongación de uno mismo, estoy seguro de que no me defraudará». Y continúa: «La sala está vacía; el suelo inmaculadamente brillante. El silencio lo quiebra el chirriar de mis zapatos al andar. Los cuadros, testigos de mi presencia, se preguntan qué opinión tendré sobre ellos. Deambulo por la sala, me siento observado, tengo la sensación de encontrarme ante el autor de la obra; sus cuadros así me lo transmiten. Antonio me acompaña en todo momento; de figura enjuta, delgada, de mirada penetrante, a veces irónica, acusadora, con interrogantes, me pide explicaciones sobre mis pensamientos respecto de la obra que contemplo».

«Veo nombres en las cartelas», prosigue: «'La fuerza del espíritu', 'Tierra', 'Es la muerte', 'Amor, amor', 'Espacio sagrado' y muchos más, nombres que me producen desazón. ¿Por qué? ¿Por qué darle nombre a los cuadros? ¿Por qué relacionar la lírica con la pintura, que la sostiene, si la representación plástica es puramente conceptual?».

Almagro se pregunta cuál es la verdad de la pintura de su amigo: «¿Es fruto de la observación?, ¿de la educación de la visión? Creo que a Antonio Soto la observación constante del mundo exterior le ha servido para establecer relaciones de colores y de formas que, aunque no tengan un carácter objetivo, respondan, sin embargo, a una verdad visual, ya que la pintura es, sobre todo, un medio de conocer el mundo exterior y de conocer, en particular, las relaciones de orden espacial, que no se pueden explicar más que por el lenguaje pictórico».

Un regalo