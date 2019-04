Llegó, venció, se largó y vuelve

Los Cherry son así, sabrosos y atractivos como las cerezas. Pero también díscolos, excéntricos. Artistas. El padre, Don, navegó entre las rítmicas improbables del free-jazz de los 60. La hermana, Neneh (¿recuerdas 'Seven seconds' junto a Youssou N'Dour?), editó recientemente su notable nuevo álbum, 'Broken politics', pero solo lleva media docena en 30 años de carrera.

Eagle-Eye Cherry Cuándo Viernes 5, a las 23.00 horas Dónde Sala REM, Murcia Cuánto 15/18 €.

Y qué decir de Eagle-Eye, quien esta noche visita Murcia para ofrecer el concierto más esperado de Microsonidos 2019. Debutó con el superhit del 98, 'Save tonight', una de esas canciones que en principio no parecen para tanto pero que una vez la escuchas no hay manera de sacarla de la cabeza ni con electroshock. El álbum, 'Desireless', vendió toneladas, tuvo un par de continuaciones menores y entonces Eagle-Eye se aburrió y pasó del asunto. Llegó, venció y se largó. Nadie, ni los promotores, tenía clara la respuesta del público ante la presente gira, pero las entradas volaron en Madrid y Barcelona. En Murcia no sé cómo irá, pero ojo (de águila), que muchas no deben quedar.