Aryon: «El rap ya no tiene límites ni prejuicios»

Cinco años han transcurrido desde la publicación de su primer álbum en solitario. Cinco años, que no es ni mucho ni poco cuando se trabaja desde el underground y uno se guía solo por su necesidad expresiva. Es el caso de Aryon, MC del colectivo Murcia Finest, que esta noche presenta su nuevo trabajo de larga duración, ahora fimado junto a la cantante Neusi Martín y el productor Brivan, ambos también murcianos, y que responde al título de 'El momento perfecto'. Las 12 pistas que lo conforman se aprecian impregnadas de ese R&B que brota cual manantial de la garganta de una Neusi que adquiere mayor protagonismo también rapeando. Una producción con clase y pegada y un Aryon que cuando rapea, amigo, se acabaron las tonterías. Orgullo de clase y estilo.

-Por fin tenemos nuevo disco largo de Aryon. Ya se le echaba de menos.

-Llevábamos unos años un poco apartados de la música por motivos personales y Neusi y yo necesitábamos volver a la escena. A raíz de conocer a Brivan y motivarnos con su amplio repertorio de instrumentales de tanta calidad, lo vimos bastante claro. Era algo que los tres necesitábamos.

-¿Por qué 'El momento perfecto'? ¿Está Aryon en su mejor momento?

-El título salió a partir de uno de los primeros temas que grabamos y lleva ese nombre, no hizo falta pensarlo mucho ya que representa el momento que estábamos pasando y era perfecto para volver a la escena y sacar todo lo que llevábamos dentro. En cuanto a si es mi mejor momento... No lo sé, solo sé que tenemos más ganas que nunca y esto no va a parar, ni por mi parte ni por la de Neusi.

-¿Se puede afirmar que 'El momento perfecto' es un disco de rap 'old school'? Hay mucho R&B, pero las bases, las rimas, la dicción... me parecen puro rap orgulloso.

-Exacto, la esencia del hip-hop nunca la perderemos ya que siempre ha sido nuestra forma de vida. Neusi le da a este trabajo ese toque R&B, o rap-soul como ella siempre dice, y le aporta al disco un dinamismo que hace que las canciones pasen volando.

-¿Qué le parece la tendencia actual de moldear las frases en plan melódico, esa onda como de 'vengo del rap pero el rap se me queda pequeño'?

-Lo veo normal, tanto en los chavales nuevos como en los que ya son veteranos. La música es música y a día de hoy el rap ya no tiene tantos límites ni prejuicios como hace unos años.

Motivos para seguir

Siempre hay motivos para hacer lo que a uno le gusta. Motivos para expresar la creatividad que nos distingue, motivos para tener motivos. Cuando uno escucha, pero sobre todo cuando ve en directo a Aryon, lo normal es quedar sorprendido por su calidad y su capacidad expresiva. Da igual que el rap sea mestizo o de vieja escuela, que tire de chulería y orgullo o de buen rollo social. Lo que importa es que sea bueno. Y el de Aryon y sus cómplices lo es y mucho.

-«No vivo buscando un motivo, el motivo es seguir vivo», rapea en 'Es por mí'. ¿Cuáles son los motivos que le llevan a escribir a Aryon?

-Siempre he escrito lo que me salía de dentro, inquietudes, pensamientos, intentando inculcar algo al que me escucha de lo que yo creo que son unos buenos valores tanto en la vida como en la música.

-¿Cómo ve la escena del hip hop hoy en Murcia? Parece que hay crecimiento, que surgen nombres nuevos.

-En Murcia vivimos ahora un cambio de generación brutal, muchos chavales que empiezan como Soge Culebra, Walls... con mucha ilusión y ganas y eso se nota.

Murcia Finest

-¿Murcia Finest sigue funcionando como colectivo?

-Con el paso de los años algunos lo dejan un tiempo, otros siguen, pero el motor principal siempre fue y seguirá siendo Jayder. Mientras él siga, Murcia Finest estará viva.

-«Valen más los ideales que una cadena de oro», canta. ¿Hay mucho 'vendido' en el mundo del rap?

-El problema es que han cambiado los valores y sentimientos hacia el hip-hop. Antes nadie pensaba en vivir del rap porque era imposible, ahora el 50% o más solo piensan en ganar dinero con su música desde el primer día.

-¿Cuáles son los ideales de Aryon?

-Mis ideales siempre se basaron en el respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Las cosas hay que hacerlas de corazón y no con segundas intenciones.

-El disco viene firmado por Neusi, Aryon y Brivan, cuando lo habitual es el nombre propio y colaboradores.

-Es que el disco es de los tres. Neusi y yo cantamos y Brivan hace todas las instrumentales. Me pasó un par de bases, me gustaron y decidimos hacer el disco entre los tres.