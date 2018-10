«La libertad no es amiga de los pensamientos cómodos» sony El ilicitano presenta en el ciclo 'Momentos Alhambra' su 'Antología del cante flamenco heterodoxo', una obra que explota entre el riesgo y la cultura popular ALBERTO FRUTOS Viernes, 26 octubre 2018, 22:47

No es necesario gastar más palabras de las necesarias: 'Antología del cante flamenco heterodoxo', el último trabajo discográfico de Niño de Elche, es una obra maestra. Y aquí comienza el desfile de adjetivos: exuberante, radical, suicida, ambicioso, poético, desgarrado, imprevisible, viejo y nuevo, loco y cuerdo, soñador y despierto, desafiante y compasivo, delirante y coherente, monumental, brutal y delicado, rabioso y paciente, único desde todos los puntos de vista. Casi treinta temas con firmas tan variadas como las de Lola Flores, Val del Omar, Manolo Caracol, Mikel Laboa o el mismísimo Tim Buckley que, en manos y voz del artista ilicitano, se transforman en pura dinamita. Un disco que, ayudado por la impecable producción de Refree, quema, vibra y se revuelve sobre sus propios riesgos. El flamenco reconstruido sobre sus propias bases. El cante reconvertido en tradición del futuro. Hablamos con su responsable.

Niño de Elche. Murcia Cuándo Sábado 27, a las 21:00 horas Dónde: Teatro Circo Cuánto: 18€

-Estamos ante un disco que, de manera decisiva, va creciendo con las escuchas, desplegando su inmenso arsenal de virtudes e ideas brillantes. Pero, en ese sentido, ¿qué buscaba generar en ese primer impacto con el oyente?

-Como bien dices, es un disco que invita a ser replanteado en cada regreso. Cada nuevo acercamiento puede invitarte a descubrir cosas que antes no habías percibido con la dictadura de la primera escucha. El impacto del disco está más bien en su concepción, la cual nos hace plantearnos muchos interrogantes alrededor de conceptos como flamenco, vanguardia, antología, archivo, cultura popular, heterodoxias, ortodoxias, industria musical, etc.

-¿Todas las ocasiones en las que ha provocado reacciones extremas, para bien o para mal, han sido buscadas o surge más bien de una manera natural e íntima de entender su propio arte?

-La experiencia me dice que cuando buscas una reacción concreta muy pocas veces se da, solamente en contextos muy conservadores donde sus lógicas de acción son tan simples y evidentes que es fácil jugar con ellos. Pero, por lo general, la tensión que se pueda generar no solo depende de lo que yo haga, sino también del contexto en el que se dé. Muchas veces lo transgresor está fuera del escenario.

-Y a usted, ¿qué cosas le escandalizan?

-A veces pienso que muchas menos de las que deberían.

-¿Está más cansado de responder las razones que le han llevado a firmar por una multinacional como Sony o a los puristas que etiquetan lo que es, o debe ser, el flamenco? Quizá no haya mucha distancia entre ambos bandos.

-Conservadurismos varios. El underground, como el mundo clásico, no está tan lejos. Y lo digo desde la experiencia subjetiva y la objetividad material. La libertad no es amiga de los pensamientos cómodos, endogámicos o miedosos.

-Teniendo en cuenta su contundencia a la hora de argumentar y exponer sus ideales políticos, ¿podemos esperar en algún momento de su carrera un trabajo discográfico que se mueva al cien por cien sobre los ejes de esta temática?

-Todos mis trabajos tienen un eje asentado en lo político, que es lo que me interesa, el pensamiento crítico que se genera desde ahí. Mis ideales políticos van cambiando según mis lecturas y experiencias, por eso cuando fui transitando algunas ideologías fui comprobando que no era animal para tal cometido. Y en esa situación me encuentro, en una desidentificación ideológica que ha hecho que en el último año me hayan llamado más veces fascista que rojo, que ya es decir.

-¿Cree que hay veces en las que poner todo del revés es la mejor manera de que cada cosa encuentre su justo lugar?

-No creo que las cosas tengan su lugar. Precisamente mi trabajo está muy centrado en habitar diferentes espacios y demostrar que todo está mucho más cerca de lo que pensamos. ¿Por qué? Pues porque existimos en una zona cero donde el gris es nuestro color y el interrogante nuestra aventura y esperanza.

-¿Sigue pensando que el verdadero flamenco reside exclusivamente en los lugares más oscuros? De ser así, ¿cómo gestiona el trayecto por esos rincones a la hora de encontrar la inspiración?

-Sin duda, el verdadero flamenco reside en los lugares más oscuros, por eso nadie lo ve ni lo experimenta, porque sería una experiencia que derrocaría castillos de cristal románticos. La verdad de que el flamenco no existe no es algo que guste conocer a los creyentes de tal disciplina. Si escucharan flamenco, los aficionados al género sabrían de qué hablo, pero como solamente quieren oír lo que su ego como aficionados les pide para avalar su supuesto conocimiento de la cosa, sus sentidos se obstruyen y terminan siendo siervos zombis ante una expresión como el flamenco, que respira de todo lo contrario. Por eso, esa zona oscura sería la luz para superar el miedo de la realidad y saber que todo es mentira, incluido el flamenco.