'¿Podrás perdonarme algún día?' Can you ever forgive me?, de Marielle Heller, narra la historia de Lee Israel, una respetada biógrafa en decadencia que comienza a falsificar cartas de escritores y celebridades fallecidas con el fin de pagar el alquiler. La cinta, basada en hechos reales, está protagonizada por Melissa McCarthy, Richard E. Grant y se proyectará en versión original dentro del ciclo 'Lunes de VOSE'.