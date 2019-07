El Rey León ruge de nuevo

Los que estéis de vacaciones (además de odio africano de los que no lo estamos), tenéis la suerte de poder ver los estrenos de cine de esta semana, aunque no sean memorables. Al menos siempre nos quedará la moderación de Trump para entretenernos, él nunca nos decepciona.

Ya sabéis que Disney lleva más de una década convirtiendo sus obras maestras de animación en películas resultonas (en el mejor de los casos) de acción real. El turno de ejecución en este corredor de la muerte es para 'El Rey León', que fue una de las referencias de millones de niños y jóvenes por aquel lejano 1994.

Los que hace un cuarto de siglo no la vieron deben conocer que se trata de un drama casi shakespeariano, sobre un golpe de estado contra un Rey León (aquí lo llamamos últimamente proces), en la sabana africana. Su hijo pequeño, Simba, debe huir perseguido por los golpistas. Un trauma de todos los que la vimos es la muerte de Mufasa, la más traumática desde 'Bambi' (1942).

En Disney esto no acaba en un juicio en el Supremo, sino en varias canciones históricas y en un 'Hakuna Matata', que es el lema de nuestra juventud. No me atrevo a recomendaros está nueva versión, aunque técnicamente es una pasada. Pero lo que sí os pido es que volváis a ver la de dibujos, que, por cierto, fue el primer guion original de Disney al no tratarse de ninguna adaptación. Los noventa fueron una nueva época dorada en este estudio.

01:41 Vídeo.

Todo lo contrario que el espíritu lúdico de la anterior es lo que encontramos en 'Utoya 22 de julio', un durísimo drama noruego sobre el atentado en la isla de Utoya, que acabó con la vida de 69 personas, la mayoría adolescentes.

El atentado ultra derechista está contado con frialdad de crónica periodística, pero consiguen que empaticemos con las víctimas gracias al acercamiento que hacemos a sus vidas antes de que estas cambiaran para siempre. Desde luego no es la película adecuada para una tarde de julio, pero sí para conocer hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano. El tráiler es perfecto, no se puede decir más con menos.

02:21 Vídeo.

Os voy a hablar de una película que pertenece más al humor chusco de un Torrente que a la reivindicación leve y divertida de 'Priscila, reina del desierto' (1994), o a la bienintencionada 'Campeones' (2018), aunque eso les duela a sus bien pensantes autores franceses.

En 'Al agua gambas' un gran nadador de competición, abiertamente homofobo, sufre el castigo de tener que entrenar a un equipo de waterpolo gay. Ya suponéis lo que pasará, es la típica historia en la que poco a poco va cambiando y también sus jugadores y tal y tal…. Hasta aquí todo normal, lo que sobra es la suma de chistes de «maricas» que se supone que se quieren combatir con esta película, demasiado Arévalo para mi gusto. Una contradicción que lastra el mensaje y hasta las risas de una película demasiado zafia en ocasiones, aunque la vitalidad de sus protagonistas la rescatan. No sé si la normalización era esto.

01:23 Vídeo.

Ya hemos hecho el paripé hablando de estas películas que hoy llegan a nuestras pantallas, pero todos somos conscientes de que el estreno realmente importante de este fin de semana será el de la tercera temporada de 'La casa de papel'. Estamos deseando ver las nuevas peripecias netflixeras de tanto personaje con nombre de ciudad. Que tengáis una semana, y un atraco, de cine.