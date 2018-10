Tras el tesoro del Mar Menor

En plena temporada de pesca del langostino del Mar Menor, este manjar marino se convierte en protagonista de la mesa y los fogones este fin de semana en San Pedro del Pinatar, si el tiempo por fin lo permite, en la Feria Vivo 2018.

Precisamente del tiempo es de lo primero que habla Juan Tárraga Henarejo, patrón del 'Manuel y Ascensión' y guía, junto a su compañero de andanzas Fulgencio Baños Pérez, en esta jornada de pesca en busca del tesoro culinario marmenorense que da comienzo con la negra noche aún sobre nuestras cabezas. «Lo de estos días atrás no se había visto hace tiempo», comenta Juan, que explica que el langostino «quiere tiempo estable y la temperatura del agua ni muy caliente ni muy fría». Y lo cuenta porque, de momento, el langostino escasea. Y añade que lo normal es que se saquen 200 o 300 kilos por jornada, salvando los tres años anteriores, cuando se han llegado a sacar hasta «mil y pico kilos por día», detalla Juan. Una circunstancia excepcional que achacan a la turbidez que hubo en las aguas del Mar Menor, derivada del aumento de nutrientes para esta especie. «Eso creemos». También, comenta, estos años atrás se han prodigado la dorada y la lubina, dos de los grandes predadores de la laguna, y el lenguado, que se beneficia al ocultarse en los fangosos fondos; mientras que «otras especies casi han desaparecido, como el magre, el chirrete (no hay nada) y la anguila, que el año pasado vivió la peor temporada. Por la experiencia en otros mares, se sabe que después de un pico de dos o tres años como el que hemos vivido, hay una bajada y se queda todo en mínimos», predice Juan con el deseo de que esta vez no se cumpla la regla no escrita.

No obstante, una mañana más, aun en tiempos de adversidad, Juan Tárraga madruga y se prepara para la jornada. Son poco más de las seis de la mañana y noche cerrada. Tras un café fugaz para hacer frente al Levante que se levanta, en el muelle espera paciente Fulgencio, 'Kiko', su compañero de pesquería. Ambos han cumplido ya 40 años cada uno en este oficio que ya no les guarda secretos. Como hoy tienen invitados, en lugar de embarcar en el 'Manuel y Ascensión', el barco pesquero de Juan, repleto de cajas y artes de pesca, partimos en el 'Sparus', el 'pesca-paseo' que utiliza Turismo Marinero para acercar la labor de los pescadores a la ciudadanía y, así, hacen más cómoda la jornada a los 'infiltrados'.

Amarrado a la popa del 'Sparus', que gobierna Domingo Esquiva, va la barca auxiliar 'Manuel y Ascensión'. Mientras, Kiko y Juan se pertrechan de botas de agua, peto y chaqueta impermeables, y ponemos rumbo a La Chanca, una de las compañías en que se distribuye el Mar Menor para la pesca, donde este año la pareja de pescadores tienen sus puestos para la temporada otoñal del langostino. Y, antes de que empiece a clarear, se montan en la barca. «Al langostino le gusta la oscuridad y cuando hay luz se entierra». Por eso aprovechan la noche para levar el saco de la charamita, arte de pesca de paranza -fija-, para ver cuánto langostino ha caído en la red. No hay puestas muchas esperanzas. Hoy tienen también que calar -instalar- nuevas redes para cubrir todos los puestos que les han tocado en el sorteo y van a probar suerte con la dorada, que en estas fechas migra masivamente por las golas de las encañizadas en dirección al Mediterráneo. La cuestión es probar suerte, además con Luna llena el langostino no se prodiga.

La guía Cómo pescar langostino Turismo Marinero. Lonja de Pescado de Lo Pagán. 30740 San Pedro del Pinatar. De lunes a domingo: de 10 a 14 h. Más info en www.turismomarineromurcia.com y en el mail info@turismomarineromurcia.com. Máximo 12 personas. 55 euros. Incluye visita a la subasta de la Lonja de San Pedro y degustación de langostino.

Desde la arena que se extiende al frente de la Escuela de Peter nace la cola o travesía de la charamita, la que dirige la captura hacia el caracol o moruna con la intención de que entre al saco, la trampa final a la que el langostino accede por el calamboque -una suerte de embudo de redes-.

Empieza a amanecer y la mancha negra que apenas se percibía sobre la superficie del mar se deja ver. Pero no son Juan y Kiko, sino la tripulación de 'Cielo y mar', que tensan y clarean el saco. Las gaviotas despiertas solo sobrevuelan las barcas que levan las redes, en busca del descarte que sale atontado del trance. Y los cormoranes, que vienen a pasar el invierno, cuenta Domingo, «cuando se capuzan, no tienen piedad. Se lo comen todo, de lo más grande a lo más pequeño».

Feria Vivo 2018 I Encuentro Gastronómico del Langostino del Mar Menor. Explanada de Lo Pagán. San Pedro del Pinatar. De hoy al domingo (solo mañana). Calle de las Tapas. Horario: De 12.30 a 17 h. y de 20 a 24 h. Una carpa de 1.000 metros cuadrados con stand de 15 establecimientos de hostelería y restauración de la Región ofrecerán tapas variadas y con el langostino como uno de los protagonistas indiscutibles. Precios: tapas, 2€; vinos, 1,5€; cervezas, 1€; y café, 1€. Programa general. Habrá una carpa dedicada a ponencias, showcooking y talleres a cargo de profesionales de primer nivel. La grada, en U, permitirá al público meterse hasta la cocina de grandes y creativos cocineros. Actividades gratuitas. Viernes 26. 13 h. Alberto Hernando (Formador CCT), 'El caldero del Mar Menor' (degustación para 300 personas); 17 h., Mª José Hernández (El Rubio 360), 'Langostino en tres cocciones'; 18 h., Fran Martínez (Maralba 2 estrellas), 'Mediterráneo y frescura en Maralba'; 19 h., José Miguel Cremades (Grupo La Cangreja), 'La cocina de La Palera en torno al Mar Menor'. Sábado 27. Pesca tradicional y artesana del langostino con Turismo Marinero (8.30, 10 y 11.30 h.); 13 h., Ana Muñoz Vera (bióloga de la Cofradía de Pescadores), 'Langostino del Mar Menor, conocimiento, conservación y retos' (ponencia y degustación); 17 h., Patricia Pérez (panadería José Antonio), 'Descubre todos los secretos del langostino de chocolate del Mar Menor'; 18 h., David López (Local de Ensayo), 'El langostino como potenciador del sabor en snacks, entrantes y arroces' (showcooking); 19 h., José Luis Jiménez (Venezuela), 'El Caldero en cinco entregas'. Domingo 28. Pesca tradicional y artesana del langostino con Turismo Marinero (8.30, 10 y 11.30 h.); 11.30 h., showcooking del ganador del Concurso Vivo 2018: 12 h., Manuel Alonso (Casa Manolo 1* Michelin), 'El langostino en la alta cocina'; y 13 h., Tomás Écija (La Maita), 'Sabor a mar'. Talleres Mini Gourmet. Viernes y sábado, de 17 a 20 h., talleres de cocina variados especiales para niños.

El tinte rojizo con el que el sol naciente colorea el horizonte ha dejado paso a un panorama plomizo y cubierto de nubes. Y, tras cinco horas faenando, Juan y Kiko se disponen a afrontar el último tramo de la tarea: levar otra paranza para ver qué ha caído. La pesca es escasa, pero «es lo que hay». Unas pocas anguilas, algún cangrejo, 3 lenguados, unos pocos de cientos de gramos de langostinos, una lubina y morralla completan el escaso botín. Mañana, quizá, sea otro día.

Estas excursiones marineras para conocer la pesca tradicional y artesanal del Mar Menor se pueden hacer a través de la empresa Turismo Marinero, una propuesta que se prolonga a lo largo de tres horas y que concluye con una degustación. Pero este fin de semana, dentro de la Feria Vivo 2018, que organiza el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, se realizarán salidas de hora y media gratuitas y para abrir boca.

Además, concluida la jornada de pesca... «El mar abre el apetito», afirma Juan. Cierto. Así que no pueden irse sin degustar las deliciosas tapas que quince restaurantes de la zona y de otros puntos de la Región ofrecerán a buen precio, con el langostino como absoluto protagonista. Será en una gran carpa instalada en la explanada de Lo Pagán, donde, además, podrán asistir a showcookings y ponencias de la mano de cocineros creativos y técnicamente brillantes. Ya solo queda, que ustedes lo degusten bien.