Patrimonio en tinieblas en El Llano

LA GUÍA

CÓMO LLEGAR

Desde Murcia, vayan por la A-30 en dirección Cartagena y tomen la salida 180 hacia la AP-7 (dirección La Manga). Siguiendo las señales de El Algar, incorpórense a la Autovía de La Manga y tomen la salida 3 (Llano del Beal) para seguir por la RM-F42 y atravesar la diputación cartagenera. Ya fuera de ella y nada más cruzar la rambla de Mendoza, giren a la derecha por un camino de tierra y dejen el coche donde no estorbe. La pista de tierra que nace a su izquierda, es la que deben seguir para llegar a la boca de la mina Catón. Si van desde Cartagena, lo mejor es ir por la Autovía de La Manga y tomar la salida 3.

RECOMENDACIONES

Lleve ropa vieja, calzado de montaña, casco y frontal. No se interne en una mina sin ir acompañado por alguien que la conozca, ya que las minas son sitios peligrosos en los que puede haber derrumbes, pozos sin señalizar y es fácil perderse. No se lleve nada del interior y no deje basura.

QUÉ HACER

Profundizar en la minería. Si quiere conocer a fondo la minería de la zona, puede visitar el Parque Minero de La Unión (información y reservas en parqueminerodelaunion.es o en el 968 00 21 40) o el Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes (información y reservas en fundacionsierraminera.org o en el 628 073482 y 968 537570).

DÓNDE COMER

Restaurante El Pariente. C/ Carrera de Irún, 35. La Unión. Abre todos los días. Menú: De lunes a viernes, 9€; fines de semana, 12€ (bebida, ensalada, primero, segundo, pan, postre y café). Especialidades: arroz y caldero. Variedad de tapas. Precio medio: 30-40€ (2 personas).