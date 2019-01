El lado más salvaje de Carlos Tarque Carlos Tarque / José Filemón Hard rock sin escrúpulos es lo que ofrece el cantante de M Clan al frente de su banda, en la que destaca Carlos Raya JAM ALBARRACÍN Jueves, 24 enero 2019, 22:39

Era algo que llevaba masticando desde hace años. Me refiero a la idea de grabar un disco en solitario con canciones en la onda de la música con la que creció: Led Zeppelin, Free -la banda de uno de sus vocalistas predilectos, Paul Rodgers-, AC/DC... Y probablemente el hecho de que el hasta la fecha último álbum de M Clan, 'Delta', fuera un álbum de americana, especialmente acústico, acabó por afilar sus colmillos rockeros. Así las cosas y tras la gira posterior al disco, Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez decidieron tomarse una pausa en las tareas de su grupo principal.

Tarque Cuándo Viernes 25, a las 23.00 horas. Dónde Sala REM. Murcia Cuánto Localidades agotadas.

Momento que Tarque aprovechó para grabar y publicar (octubre de 2018) su primer álbum a título propio, que responde por su segundo apellido y nombre de guerra: 'Tarque'. Lo anda presentando por todo el país y esta noche es el turno de 'su' Murcia. Aunque, esto sí, con las localidades de la Sala REM agotadas desde hace tiempo.

«Estamos tocando prácticamente en las mismas salas que con M Clan, lo que pasa es que en Murcia la solemnidad del Auditorio [Víctor Villegas] no me parecía la más apropiada para esta propuesta, en la que quiero que la gente pueda beber cerveza mientras tocamos», señala un Tarque pletórico ante las sensaciones que está experimentando con esta gira.

Mientras Ricardo Ruipérez prepara su propio disco («más melódico, de canción orquestada, para mí es el Neil Diamond español»), Carlos Tarque se lo pasa bomba con una música con la que creció. Y eso es algo que ya queda grabado de manera indeleble. «Sí, es algo que está en el ADN. Disfruto escuchando distintos tipos de música, soy bastante ecléctico, pero lo que hace que me lata el corazón es esto, porque lo llevo dentro desde los 11 años. Cuando escucho esta música, hay algo en mí que me conecta con una raíz muy verdadera. Y eso no se puede discutir ni se puede fingir y es lo que me pasa ahora, que me encuentro tan cómodo y tan yo que lo estoy disfrutando mucho», sentencia el por muchos considerado como mejor cantante del rock español.

'Janis, Amy, Billie'

'Tarque', el disco, se abre con 'Bailo', la historia de un vampiro que chupa mucho pero no encuentra el amor, y se cierra con 'Cactus en el corazón', una canción de tempo lento y texto reivindicativo. El resto es pura dinamita hard rock, con piezas tan notables como 'Janis, Amy, Billie' -reivindicación de tres mujeres decisivas en la historia del rock, soul y jazz, respectivamente-, esa vacilada un poco Faces que es 'Heartbreaker', 'Ahora y en la hora'... En la hora del rock. Amén.