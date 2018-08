Música 'Ladies Tour 2.0', de Sweet California Música Discoteca Trips. Cabo de Palos. Domingo, a las 22.00 horas. Entrada: 32 euros LA VERDAD Sábado, 11 agosto 2018, 18:46

La 'girlband' Sweet California, formada por Tamy Nsue -en la foto-, Alba Reig y Sonia Gómez, está inmersa desde 2017 en la gira 'Ladies Tour 2.0', que les lleva por toda España. El domingo por la noche repasarán los mejores temas de sus tres álbumes, 'Break of day', 'Head of the stars' y '3', con los que lograron ser número 1 en ventas y conquistar a gran cantidad de seguidores en España y América Latina.