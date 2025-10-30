El Jose: «La canción combativa es más necesaria que nunca»

El cantante, compositor y guitarrista José Miguel Romerosa, (re)conocido como El Jose, anda con la ilusión desatada. ¿Las razones? Muchas y variadas. Desde la ... reciente publicación de dos de los mejores temas de su repertorio, 'Los pies en la arena' y 'Emosido engañados' hasta el inicio de su nueva gira la pasada semana en su Granada natal, pasando por la certera sensación de que su proyecto artístico anda asentándose con firmeza al compás de cada nuevo paso. Hablamos con él sobre todas estas cuestiones unos días antes de que despliegue su nuevo formato de directo en Garaje Beat Club.

El Jose Cuándo Sábado, a las 20.00 horas.

Dónde Garaje Beat Club. Murcia.

Cuánto 18 € / 21 € / 25 €.

–Murcia es una de las primerísimas fechas de la gira 'Los pies en el mar'. ¿Cómo llega a este arranque? ¿El tiempo y la experiencia hacen que uno se enfrente a una nueva etapa con más ilusiones que incertidumbre?

–Teniendo en cuenta que para nosotros la incertidumbre es más una amiga que una enemiga, lo que nos queda es la ilusión de volver a una ciudad que siempre nos ha querido mucho. Desde que empezamos y venían diez personas a vernos, ese era ya el público perfecto.

–¿Con qué intención nace el concepto de tener 'Los pies en el mar'?

–Si poner los pies en la tierra significa vivir en la tierra y habitar con conciencia el plano más mundano y humano, meterlos en el mar conlleva ir un nivel más, indagar en la profundidad y esas cosas, pero, además, de una manera relajada, con serenidad y sin mucho drama, como quien pasea por la playa descalzo mientras busca en los interiores de sí mismo.

«Para nosotros la incertidumbre es más una amiga que una enemiga»

–El tema en cuestión que da título a la gira es uno de los más sensibles de su trayectoria. ¿Esa mayor intimidad se va a contagiar a estos conciertos?

–Sí, vamos a mostrar tripas, pero no por eso vamos a perder la parte festiva. Van a pasar muchas cosas, como siempre, pero con más intensidad.

–Otra de sus últimas canciones es 'Emosido engañado', pieza compuesta para el cortometraje 'Inquilinos' en la que reflexiona, entre otras cosas, sobre las despedidas, las hipotecas, los desamores, las burocracias y las horas extras. Aunque al final afirme que «ya que estamos vivos po'habrá que vivir», ¿siente que el optimismo en la sociedad se ha sustituido en mayor parte por la resignación?

–Sí. Están pasando muchas cosas potentes y muy rápido y tenemos la atención tocada. 'Fake news', IA, adicción al 'scroll', guerras, sueldos bajos, precariedad con la vivienda...Es normal que triunfen los 'cibergurús', los falsos estoicos y los discursos de odio. Estamos asustados y es fácil que la gente se agarre a lo primero que pille.

–¿Qué papel quiere que juegue la reivindicación y denuncia tanto política como social en esta nueva fase de su proyecto?

–Uno principal, sin duda. La canción combativa es más necesaria que nunca.

–'Seguro de na', su disco de 2021, fue clave para el crecimiento de su trayectoria. ¿Cuál siente que fue la tecla que hizo que ese álbum conectara de una manera tan especial con el público?

–La misma que en los anteriores: canciones sinceras y sin pretensiones.

–Por último, y ligándolo con el título de aquel estupendo trabajo, ¿cuáles son las certezas más significativas que le ha dado la música en estos últimos años?

–Dos: la música es un oficio precioso y la música es un oficio precario.