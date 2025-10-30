La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El Jose presenta la gira 'Los pies en el aire'.

El Jose: «La canción combativa es más necesaria que nunca»

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Jueves, 30 de octubre 2025, 22:44

El cantante, compositor y guitarrista José Miguel Romerosa, (re)conocido como El Jose, anda con la ilusión desatada. ¿Las razones? Muchas y variadas. Desde la ... reciente publicación de dos de los mejores temas de su repertorio, 'Los pies en la arena' y 'Emosido engañados' hasta el inicio de su nueva gira la pasada semana en su Granada natal, pasando por la certera sensación de que su proyecto artístico anda asentándose con firmeza al compás de cada nuevo paso. Hablamos con él sobre todas estas cuestiones unos días antes de que despliegue su nuevo formato de directo en Garaje Beat Club.

