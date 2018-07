El jazz de Gregory Porter Música. Auditorio Parque Torres. Cartagena. Martes a las 23.00 horas. Entrada: 25 euros (libre con abono) Lunes, 23 julio 2018, 21:56

El estadounidense Gregory Porter actúa esta noche en La Mar de Músicas. El artista, uno de los vocalistas del jazz y soul más cotizado y carismático, presentará en directo su último trabajo, el quinto de estudio, 'Nat King Cole & Me'. Durante el concierto, repasará las canciones más populares de su referente: 'Mona Lisa', 'Smile', 'Nature Boy', 'Pick yourself up', 'Ballerina' y otros tantos éxitos que conquistaron a varias generaciones.