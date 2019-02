Jazz clásico con el saxo al mando Scott Hamilton. / A. Gil/ AGM Música. Jazzazza Club, Algezares (Murcia). Sábado 2, a las 22.30 horas. Cuánto 12/14/18 € Viernes, 1 febrero 2019, 21:55

Nacido en Providence, Rhode Island, en 1954, Scott Hamilton es el arquetipo del saxofonista de jazz mainstream que no cambia con las modas. Con su impecable fraseo de corte clásico, Hamilton ha sabido ganarse el respeto y la admiración de público y crítica a través de una carrera iniciada hace justo 40 años y cuya última entrega responde al título de 'The shadow of your smile' ('La sombra de tu sonrisa'). Viene a Murcia en formato de cuarteto, acompañado por Fabio Miano, Ignasi Gonzalez y Jo Krause.