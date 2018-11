Alexanderplatz: «Me interesa la música en un sentido global, no solo el pop» José Carlos Nievas El compositor de Klaus & Kinski presenta su nuevo disco y proyecto, en el que doma estilos y construye un universo tan personal como formalmente versátil JAM ALBARRACÍN Sábado, 17 noviembre 2018, 15:37

Era cuestión de tiempo pero no cabía otra posibilidad. La música es demasiado importante y está demasiado presente en la vida de Alejandro Martínez como para pensar que, tras la ruptura de Klaus & Kinski, este profesor de música, melómano compulsivo y absoluto gourmet de la creación, no fuera a idear un nuevo universo sonoro propio. También estaba claro que se tomaría su tiempo para cerrar heridas y descongestionar cerebro y corazón. Y así, hasta cinco años han transcurrido hasta que por fin Álex ha hecho irrupción con un disco brillante ('Muera usted mañana') y un nuevo traje artístico, bajo el enunciado de Alexanderplatz.

-Le ha llevado cinco años volver a la actualidad musical. ¿Cómo ha sido este tiempo?

-Me tenía que apetecer hacerlo. Y por una parte me apetecía y por otra... verás, a mí esto me absorbe mucha energía y tenía que estar, ya no solo centrado en ello, sino también entusiasmado y seguro de hacerlo. Porque si no tengo un mínimo de ilusión, como que no. Y también era importante dejar que pasase un poco de tiempo y reciclarse, por lo menos en la parte mental.

-¿Siguió componiendo desde el principio? ¿Cuándo tuvo claro que le daría fondo a las canciones?

-Seguir haciendo cosas en casa, sí, siempre, lo que pasa es que no es lo mismo proyectar que terminar un disco, con todo lo que ello conlleva. Ya no solo el proceso técnico de mezclas, de grabar las cosas bien, sino también el hecho de formar banda, de ensayar el repertorio... trabajos que llevan meses.

-¿Una fecha clave?

-A finales de 2017, cuando Tanis [Abellán, el director del sello Jabalina] me propuso sacar un EP para una colección que estaba haciendo y me dije: venga, así me esfuerzo y termino algo concreto. A partir del EP, di algunos directos con Miguel Porras (batería) y ahí ya sí que me animé a buscar un par de músicos más (Antonio Viwe y Seka) y a afrontar lo que es un disco.

-Me sigue sorprendiendo la personalidad que tienen sus obras. Y la versatilidad, por lo menos en cuanto al punto de partida. Da la sensación de que conociera todo tipo de música y eso le permite jugar a su antojo con arreglos y estilos.

-No es premeditado, pero supongo que no puedo evitarlo. A mí me interesa la música en un sentido global, no solo el pop-rock. Soy músico de formación clásica y me gusta el flamenco, me gusta el jazz, por decir cosas dispares. Obviamente, esto está más inscrito dentro de esos condicionantes, por lo que intento centrarme un poquito más en el sonido. Con K&K era heterogéneo de una manera extrema. Aquí algo de eso hay, pero al menos en la cuestión de producción sí he intentado darle una mayor unidad.

-'Muera usted mañana' está formado por 17 pistas, 12 canciones y cinco interludios instrumentales. ¿Por qué?

-Me pareció divertido, me apetecía también hacer instrumentales y que tuvieran su peso. Como un proyecto diferente que también se pueda tocar en directo. E incluso como una manera de otorgar unidad al disco, de darle un hilo conductor. Me gustan los discos que no son solo una colección de canciones.

-¿Cómo suele componer, se trata de un proceso inconsciente, racional, acaso eufórico o doloroso?

-Hacer la música no me parece tanto, hacer un esbozo de lo que quiero musicalmente no es complicado, estamos hablando de música pop-rock, cuya materia musical no es demasiado compleja de concebir, por estructuras, por material armónico y melódico. Pero, sin embargo, sí que es muy complejo el tema de la producción, tal y como lo entiendo yo. Desde los años setenta el sonido ha evolucionado muchísimo. Y con él los procesos de grabación.

-¿'El puño en el corazón' añora a la vieja izquierda o lamenta a la nueva?

-No, es la historia de un cantante patético que canta en piscinas y en fiestas de barrio, el típico cantante de verbena con un poso melódico y sentimental, pero que luego lleva una doble vida como integrante de un comando marxista terrorista. Un relato un tanto costumbrista y patético.

-En Klaus & Kinski había mucho drama. Y la separación, de hecho, fue bastante dramática, con ruptura personal incluida. ¿Se sigue manteniendo el tono?

-Pues no sé qué decirte, supongo que será un reflejo de mi personalidad. ¿Drama? Hay parte de autobiografía y parte de ficción, porque las letras a fin de cuentas son pequeñas formas de literatura. No tiene que ser absolutamente verídico, aunque sí verosímil. Hay mucho humor negro, hay cinismo e ironía, tanto como pueda haber ternura, amor, sentimentalismo o franqueza. Pero evidentemente hay partes de tu personalidad, ya sea fingida o autoparódica, da igual.