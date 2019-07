Instantes de belleza y arte Imagen de 'Diálogos con lo invisible', serie de José Carlos Bernabéu, ganadora del XVIII Premio de Fotografía de la UMU. La Universidad de Murcia recoge en una exposición las obras ganadoras de su concurso de fotografía, junto con una selección de los trabajos más destacados ROSA MARTÍNEZ Viernes, 12 julio 2019, 01:52

La playa vacía y el cielo a punto de romper un paisaje de invierno; un columpio ajeno al juego de niños que no están; un techado blanco bajo el que no se resguarda nadie. Todas esas imágenes pertenecen al trabajo 'Diálogos con lo invisible', serie ganadora del XVIII Premio de Fotografía de la Universidad de Murcia (UMU) que, desde ayer, se expone junto con el resto de obras galardonadas en este certamen en el Espacio ES/UM, en el campus de La Merced, en Murcia.

La muestra ofrece cinco evocadoras instantáneas en las que el mar cede protagonismo a la orilla, y en las que el alicantino José Carlos Bernabéu, autor de la serie ganadora, dirige su objetivo a las estructuras que se elevan sobre su suelo. Son parte del mobiliario de una playa ya sin veraneantes. Junto a su trabajo, la Universidad de Murcia, que en este certamen ha contado con la colaboración de La Cámara Roja, muestra también otras cuatro series, correspondientes con las cuatro menciones honoríficas otorgadas por el concurso fotográfico. Se trata de 'Kusthi wrestlers', del valenciano José Beut, con tres instantáneas sobre lucha; 'Fight 5', del murciano Andrés Soriano, con otras tres imágenes, en este caso en torno al boxeo; 'Inside the house, outside the home', de la murciana Rocío Kunst, compuesta por cuatro fotografías que ilustran escenas cotidianas; y 'Elipsis', de la valenciana Julieta Varela. La exposición se completa con una selección de los trabajos presentados al concurso, cuyo jurado ha estado compuesto por el rector de la UMU, José Luján; los profesores Joaquín Cánovas e Ignacio López; el director de La Cámara Roja, David Flores; el coleccionista de arte Avelino Marín; y el jefe de fotografía de 'La Verdad', Enrique Martínez Bueso.

Una de las imágenes de la serie 'Fight 5', de Andrés Soriano.

Emoción

«Captar el instante -afirma Luján a propósito de esta muestra- es, tal vez, una de las cosas más difíciles de lograr. Nada se detiene. Todo fluye incesante, sin tregua. Rápido y, en ocasiones, lento; pero nunca queda fijo». «Conseguir, además, que ese instante apresado en una imagen emocione, provoque reflexión o simplemente ofrezca una realidad distinta a la nuestra es una magia que solo puede brotar de aquellos que hacen de la fotografía un arte, una disciplina artística cada día más potente y expresiva tanto en recursos como en propuestas», agrega el máximo responsable de la UMU en el catálogo de esta exposición, de la que destaca su «amplio espectro de tendencias, estilos y temáticas, tanto en color como en blanco y negro, que posibilitan que cada uno escoja, a su vez y por sí mismo, aquellas imágenes que, por la razón que sea -sensible o sensorial-, le emocionen, le inciten a reflexionar o simplemente le gusten». Afirma Luján que «el arte tiene esa virtud: que en su variedad está el gusto. Y si viene refrendado por la seriedad e impecable trayectoria de un concurso que cumple este año su mayoría de edad, dejando una estela de obras de calidad y autores de reconocido prestigio, el Premio de Fotografía de la Universidad de Murcia se convierte, sin duda, en un referente en el panorama nacional».

Instantánea del trabajo 'Kusthi wrestlers', de José Beut.

Junto al mar desierto, el desafío de la lucha o la cotidianeidad de un hogar, figuran miradas cómplices, rostros marcados por el paso del tiempo, paseos solitarios, edificios grises, paisajes perfectos, selfis y cuidadas composiciones. La muestra de la UMU recoge así el trabajo de cerca de una veintena de artistas. Además de los citados, participan en la exposición Diana Barbosa, Leire M. Cámara, Carmen María Cervera, Jesús Chacón Carrasco, Sergio Ferreira Ruiz, Andrés García Mellado, David Ibáñez (Daifocuss), Adrián Jorques Tortosa, Álex Lafuente, Eva Nieto, Jesús Romero Toribio, Francisco Ruiz Illán (Paco Cachadas), Josefa Ruiz Pérez y Remedios Sola.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 5 de septiembre, permanecerá abierta de lunes a viernes, salvo el mes de agosto.