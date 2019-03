Love of Lesbian: «Los inicios fueron una mierda pero con indicios positivos» FOTO: XAVI TORRENT La banda barcelonesa adalid de ese indie que llega a un amplio sector de público presenta en Murcia su noveno y último álbum, el doble en directo 'El gran truco final' JAM ALBARRACÍN Viernes, 15 marzo 2019, 18:52

Todos los raros fueron al concierto... y los menos excéntricos, también. Y es que a nadie se le escapa que, desde hace al menos una década, Love of Lesbian es una de las formaciones de mayor éxito y reconocimiento del pop español. Una banda de ese segmento que el saber popular ha dado en denominar 'indiemainstream', esto es, grupos que parten de presupuestos indies -no solo económicos- para acabar acumulando llenos en grandes aforos y discos de oro en sus estanterías. Tras ocho álbumes de estudio, el pasado 2018 los barceloneses publicaron su primer doble en directo, 'El gran truco final'. Esta noche por fin lo desgranan en Murcia, así que, ni obligado ni en éxtasis, resulta un buen momento para charlar con su cantante y líder, Santi Balmes.

-Es innegable: han construido un universo propio. ¿Es quizás el mayor logro artístico de Love of Lesbian?

Cuándo: Viernes 15, a las 21.00 horas. Dónde: Teatro Circo Murcia (TCM). Cuánto: 35/30/25 euros (según localidad).

-Siempre que ese universo te permita cambiar, guay; si al final acabas como presa de tu universo o de lo que espera la gente de ti, entonces tienes un problema. Estamos muy contentos porque sí que es verdad que el nuestro tiene un sello muy personal, eso que se llama cosmogonía y me parece que estamos, positivamente hablando, como pez en el agua.

-Veinte años ya de vida del grupo, que se dice pronto. ¿Esperaba llegar hasta aquí cuando empezaban? Los inicios no fueron sencillos...

-No, los inicios fueron una mierda, hablando claro. Pero sí que hubo momentos que nos indicaban que a la banda podía pasarle algo bueno, que nos empujaron como una zanahoria motiva al asno. Pero lo que iba pasando en esa primera época, cuando cantábamos en inglés, que no había internet... Pues imagínate, era la nada absoluta.

-Aunque el paso adelante en cuanto a popularidad no lo dieron hasta que empezaron a cantar en castellano, y el gran salto hasta el disco '1999', en los inicios ya tenían buena crítica. Recuerdo a Desirée, de mis queridos Fine!, hablándome auténticas maravillas de Love of Lesbian desde el primer o segundo disco.

-Sí, bueno, Desi es una persona con la que hemos compartido muchas cosas y con quien, de hecho, a veces me junto cuando necesito hacer pruebas de canciones... Aquella fue una época muy bonita, porque éramos muy pocos y nos alegrábamos mucho y estábamos muy pendientes unos de otros de lo que hacíamos, porque era una escena muy reducida de verdad. Y es cierto que había quien te quería bien, quien había llegado a Love of Lesbian pensaba que teníamos algo, pero no había esa viralización que surgió a partir de Myspace.

Salir del armario

Pero aunque hoy pudiera parecer que todo el monte es orégano, no siempre fue así, como bien señala Balmes. En sus tres primeros álbumes, tres, el idioma empleado no era otro que el inglés y el impacto del grupo ni siquiera se acercaba al actual. No todo han sido 'Incendios de nieve', 'Allí donde solíamos gritar', 'Planeador' y 'Club de fans de John Boy'. Santi apunta al error en la elección inicial de vehículo vocal expresivo.

-Supongo que este largo periodo de tiempo da para aprender muchas cosas. Por ejemplo...

-Sobre todo que cuando tienes un discurso escogido en un idioma que no es el de la gente que te va a escuchar, es un error. A partir de ahí, cuando aprendimos eso, no tuvimos ya ningún tipo de miedo a salir del armario, como quien dice, de una manera total. Si estaba loco, pues estás loco; si quiero hacer una canción sobre bipolaridad, pues haces una canción sobre bipolaridad; si vas a ir contracorriente porque no suenas más noise, pues vas a ir a contracorriente. No tienes que tener miedo a eso si tú te sientes cómodo en tus zapatos. Lo demás, si ha de caer, caerá por su propio peso.

-Love of Lesbian es un grupo bastante intergeneracional. No es extraño ver gente de varias generaciones en sus conciertos, lo cual es una ventaja. ¿Cómo se logra esto?

-Es que si lo supiera... Salvando las distancias, eh, por supuesto, pero en una entrevista que le hicieron a McCartney le preguntaron cuál era el truco y contestó que ojalá lo supiera. Transparencia e imaginación, sí, creo que esa ha sido la base de nuestro discurso. Podemos operar a corazón abierto pero a la vez las batas de cirujano que utilizamos son bastante coloristas.

-No sé si, a propósito del 'procés', han vivido algún episodio desagradable. O, al ser un grupo de música, que juega con las emociones -y estas son más comunes-, no les ha afectado.

-Mira, nos ha afectado en muchos sentidos. Estamos muy tristes con lo que ha sucedido. Se ha llegado a un punto por ambos lados que ha hecho que la ciudadanía en Cataluña esté muy pendiente de las grandísimas mentiras por parte de los medios de comunicación, o de las medias verdades, de tener que contrastar información con varios medios porque ya no sabes qué es verdad, por dónde van los tiros. Y sobre todo porque tenemos a nuestro exalcalde, que es Oriol Junqueras, en la cárcel. El que fuera alcalde de nuestro pueblo y a quien conozco personalmente. Si a eso le sumas que también conozco a la mujer de Jordi Cuxart, que trabajé con ella en Catalunya Radio, pues yo no lo estoy llevando muy bien, no.

-¿De qué sirve la experiencia, el oficio? Quiero decir, ¿vale para algo si la música no se hace dejándose parte de uno mismo? ¿Si no se hace por amor?

-No sirve de nada. Y el aspecto más prosaico es intentar que cada vez te tomen menos el pelo. El de la música es un mundo que está lleno de intermediarios, que muchos de ellos no tienen lo necesario como para poder ejercer de eso, que no están suficientemente preparados. La experiencia lo que sí que te va demostrando es que hay que firmar siempre contratos cortos.

-La música es algo con un componente emocional alto. ¿Qué hace cuando tiene un mal día y le toca concierto?

-Bueno, pues tienes que hacer de tripas corazón, es lógico y no queda otro remedio. Yo recuerdo particularmente un día muy duro que tuve que subir al escenario y debía estar en otro lado y lo cierto es que no me olvidaré jamás. Me tuve que dar la vuelta casi como un anorak reversible y no fue nada fácil, porque a veces sumas no solo el subir a un escenario e interpretar un estado de ánimo que no te corresponde, sino también la distancia, estar a miles de kilómetros de un sitio donde debías estar y donde se supone que te requieren.

-Ha estado trabajando con Loquillo. ¿Una experiencia satisfactoria?

-El Loco es un personaje absoluto. Le hemos hecho una canción que creo que va a salir en el próximo disco, a él le gustó muchísimo y lo cierto es que sus canciones forman parte de nuestro bagaje generacional. Es una persona que está enfocado muchísimo en su carrera, que no deja cabos sueltos y que está haciendo un buen circo. Es un tío muy listo.