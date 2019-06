El inagotable caudal de The Waterboys Mike Scott, de 'The Waterboys'. / Dara Munnis El 22 Festival de Jazz se estrena con Fernando Rubio & The Inner Demons como antesala a la mítica banda escocesa ALEXIA SALAS Viernes, 28 junio 2019, 04:05

Hace tiempo que Mike Scott, el alma y el espinazo de The Waterboys, es como el Correcaminos al que nunca se da caza. Quien pretende colgarle un cartel de género perderá el resuello, como el Coyote. Ya en los ochenta, tres discos le parecieron demasiado dentro de su envolvente 'The Big Sound' en la ola de sintetizadores y guitarras eléctricas de la época de la psicodelia, y decidió poner proa a una música más acústica y orgánica, entre el folk celta y el rock, que muchos adoramos por su vuelo rural de cuerdas, y aquellas melodías que sonaban tan sinceras en la edad del flequillo sobre los ojos. 'The Fisherman's blues' fue una de esas canciones que tenían que nacer. La frescura de una banda, la creatividad fértil de los tiempos y el talento poético del compositor se unen y ¡pluf!, surge uno de los temas más versionados del siglo XX y la inspiración de los grupos de folk rústico hasta hoy.

Luego hubo muchos más virajes y catas de estilo, memorables canciones y separaciones, pero a los 60 años, el compositor de Edimburgo se ha vuelto aún más inasible. Más agua que nunca. Su último álbum, 'Where the action is', es otro desafío a quien quiera echarle el lazo. Es un disco libre, en el que el licenciado en Literatura abre la puerta a la psicodelia de los sesenta, al soul, a sus preocupaciones y a los homenajes que tenía pendientes de músicos y poetas.

THE WATERBOYS EN SAN JAVIER Dónde Auditorio Parque Almansa. Cuándo Esta noche, a las 21.30 horas. Entradas 40 euros. Completan: Fernando Rubio & The Inner Demons. Programa para mañana sábado: Anna Luna, en la plaza de España, a las 22.00 horas. Entrada libre.

Portento de la historia

La primera noche del 22 Festival de Jazz de San Javier, hoy viernes, tendrá en el escenario a este portento de historia de la música y de presente creativo. El último Mike Scott mostrará su nuevo repertorio inclasificable, lo mismo el pop contagioso de 'Right side of heartbreak' o el ciclón de 'Where the action is'. Incluye una pieza imponente, 'In my time on earth', un grito en forma de poesía sin alzar la voz. Tiene también otros versos musicados, como 'Then She Made The Lasses-O', basado en el poema de Robert Burns 'Green Grow The Rashes-O'. Recorre el disco un gusto por el violín fuzz y un coro de voces femeninas, que le dan un aire intemporal. Hablando de violín, continúa en la veterana formación Steve Wickham, autor del sonido característico también de la mandolina que recorre muchos de los temas de la etapa de influencia irlandesa.

Los fieles 'aguadores' esperarán que en el concierto de los escoceses en San Javier recuerde temas míticos como 'The whole of the moon' o 'This is the sea', de su primera década, para cerrar una noche que se presenta con el halo histórico del advenimiento de las grandes bandas.

Con su nuevo cuarteto, Rubio presentará 'Cheap chinese guitar', una alegría de blues, country, rock y soul. Mañana sonarán los temas en español, inglés y portugués de Anna Luna, acompañada por una banda de cinco músicos

Merece la pena llegar puntual (21.30 horas) para escuchar el primer concierto de la noche, con la lograda propuesta de un músico mucho más cercano, el guitarrista cartagenero Fernando Rubio, quien sin embargo podría pasar por un paisano de Neil Young o de The Band. Hagan la prueba. Cierren los ojos y disfruten del sonido americano del cantante y guitarrista, que por supuesto incorpora la armónica. Con su nuevo cuarteto presentará el disco 'Cheap chinese guitar', una alegría de blues, country, rock y soul. Si mantienen los párpados en 'off' podrán viajar a los campos del sur a lomos del sonido americano, sorprendentemente genuino, de Fernando Rubio.

El primer fin de semana de Jazz San Javier continúa mañana en la calle. En la plaza de España sonarán los temas en español, inglés y portugués de Anna Luna, acompañada por una banda de cinco músicos en la que destaca el pianista Jaume Vilaseca. La barcelonesa es otra trampa para los oídos, ya que su tonalidad brasileña evoca voces de la memoria bossa nova. Será el primero de los cuatro conciertos gratuitos de Jazz San Javier y de la lista de cantantes femeninas que tienen siempre su hueco en el programa de julio.