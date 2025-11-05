Imagina el gran día y nosotros lo hacemos realidad

Las Colinas Golf & Country Club: celebra tu boda o comunión en un mundo aparte

EFQ Murcia Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:42 Compartir

Los grandes momentos merecen escenarios únicos y especiales para que queden grabados para siempre en nuestra memoria con toda la intensidad que merecen. En el corazón de Orihuela Costa, rodeado de naturaleza y un clima privilegiado todo el año, Las Colinas Golf & Country Club se erige como el destino ideal para la celebración de eventos exclusivos.

Ya sea una boda de ensueño, una comunión familiar, un bautizo íntimo o un evento corporativo, son expertos en hacer realidad historias y experiencias memorables. La tranquilidad y belleza de su entorno natural se fusionan con la elegancia y comodidad de sus espacios. Cada evento se diseña a medida, acompañando a los clientes en todo el proceso. Todo se adapta a las necesidades y expectativas de quienes buscan una celebración diferente, en un lugar donde los detalles se cuidan al máximo.

Sus exclusivos restaurantes, il Palco, unik e umawa, son los escenarios principales, además de WOW Beach, el beach club que abre sus puertas en la época estival en la playa de La Glea, en Dehesa de Campoamor.

Un evento a medida en un entorno incomparable

Cada boda celebrada en Las Colinas Golf & Country Club se adapta a los deseos y preferencias de los novios. Sus espacios versátiles permiten celebrar ceremonias al aire libre, cóctel en terrazas con vistas inigualables y banquetes en salones con un diseño y una decoración caracterizados por su cuidada elegancia.

La gastronomía juega un papel protagonista. Un equipo de chefs diseña menús a medida, fusionando la tradición mediterránea con las tendencias más innovadoras. Desde exquisitos aperitivos hasta postres de autor, cada plato busca convertirse en una experiencia para los sentidos.

Asimismo, las comuniones y bautizos también encuentran el escenario perfecto en un entorno seguro e ideal para las familias. Sus amplios jardines y terrazas permiten a los más pequeños divertirse mientras los adultos disfrutan de la jornada sin preocupaciones.

Ampliar

El director de Food & Beverage de Las Colinas Golf & Country Club, Gabriele Wüthrich, ha subrayado la importancia de prestar un servicio integral personalizado y de calidad que abarque todos los aspectos relacionados con la celebración. «Cuando nos visitan unos novios, o unos padres ilusionados por el próximo bautizo o comunión de sus hijos, ponen en nuestras manos una parte muy importante de la historia de sus vidas. Somos conscientes de esa responsabilidad y cuidamos hasta el último detalle para convertir ese momento en una historia inolvidable. Lo que solemos decirles es: vosotros imaginad cómo os gustaría que fuese ese momento de celebración y nosotros nos encargamos de hacerlo realidad», explica.

Eventos empresariales: elegancia, inspiración y exclusividad

Junto a las celebraciones familiares, Las Colinas Golf & Country Club también se ha consolidado como un destino muy demandado para eventos corporativos como reuniones estratégicas, presentación de productos, convenciones o encuentros de networking.

La variedad de espacios permite adaptarse a cualquier formato, mientras que la posibilidad de integrar experiencias como catas de vino, torneos de golf o actividades team-building elevan el valor de cada evento empresarial.

Más información en: eventos@lascolinasgolf.es o en el teléfono 683 32 94 71

En Las Colinas Golf, cada evento se convierte en una experiencia única. Porque los grandes momentos merecen lugares extraordinarios.