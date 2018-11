«Soy una humanista secular» Madeleyne Peyroux. / YANN ORHAN La cantante y compositora norteamericana inaugura esta noche la 38 edición del festival Cartagena Jazz, última programación del añorado Paco Martín JAM ALBARRACÍN Viernes, 2 noviembre 2018, 16:34

Será su última programación, al tiempo que la primera en 38 años que no veamos a Paco Martín en el vestíbulo del Nuevo Teatro Circo de Cartagena dando la bienvenida a amigos y conocidos degustadores de jazz y músicas paralelas. Nadie se acercará esta vez a decirnos con su mirada pícara: «Atento a la sección rítmica, dos chavales de la vanguardia de Brooklyn que..., bueno, ya me dirás», aunque el espíritu del director, entre otros, del Cartagena Jazz estará bien presente en este noviembre poético de otoño recién estrenado.

Pero el destino es caprichoso y será precisamente una de sus artistas predilectas, Madeleyne Peyroux, la encargada de encabezar la velada inaugural de un festival con un inevitable añadido emocional. Precedida por la revelación jazz-pop francesa Camille Bertault y acompañada por Aram Bajakiam (guitarra, voces), Andy Ezrin (teclados, voces), Paul Frazier (bajo, voces) y Graham Hawthorne (batería, voces), la ciudadana del mundo nacida en Athens, Georgia, desgranará, entre otras las canciones de su destacable nuevo álbum, un 'Anthem' de espíritu abierto y que vio la luz justo hace tres meses. La tecnología permite la conexión con el otro lado del océano.

-Bienvenida de nuevo, Ms. Peyroux. Sus canciones tienen cada vez más un espíritu humanista, incluso diría espiritual. ¿Acepta?

-¡Hola! Gracias por la oportunidad que me brindas de hablar directamente en inglés con España. Por supuesto que sí, soy una humanista secular. Creo en que primero deberíamos intentar hacer del mundo un lugar mejor para la humanidad, y francamente, para todos los seres vivos. Los temas que canto probablemente tengan relación con esa filosofía de vida si me paro a profundizar en la cuestión, independientemente de la canción que sea. Pero seguramente cualquier buena canción lo haga.

-'Secular Hymns', su anterior álbum, que también presentó en Cartagena, fue un disco muy íntimo, casi místico. En cambio, 'Anthem' es más abierto y formalmente versátil, aun manteniendo la calidez y profundidad. ¿Cuál es la conexión?

-Ambos discos son parte de mí, desde luego. Pero 'Anthem' está repleto de nuevas canciones, porque cuando tocaba en directo después de hacer 'Secular Hymns', sentí el deseo de cantar sobre problemas del aquí y el ahora, y constantemente me sentía, en cierta forma, atrapada en ese deseo no correspondido. Soy consciente de los problemas que nos rodean, tanto en América como en Europa, y son problemas que nos preocupan y nos atormentan día a día. Y quiero hablar de ellos a través de la música, como si fuera un relato, sin la confusión de un contexto anacrónico. Quiero estar aquí, ahora.

-Vamos, que no es de aquellas artistas que viven aisladas en su mundo privado.

-No estoy aislada del mundo, ni quiero estarlo. Pero a menudo me abruma. Soy cantante, y ser cantante abarca todo lo que soy, abarca cada una de mis creencias y mis pasiones. Forma parte de cada elección que hago en mi vida. Y las cosas que hago tienen un efecto en mi música y viceversa. No sé si podría hacer algo más en el mundo, quizás sí. Pero quiero esforzarme todo lo posible en esto de cantar por encima de todo, porque creo que es lo que mejor se me da.

Ciudadana del mundo

-¿Hasta qué punto el haber pasado parte de su adolescencia en París ha marcado la música de Madeleine Peyroux? Lo pregunto porque sus canciones, ya sean más jazz, blues o pop-folk, suelen tener un halo de esa recoleta elegancia afrancesada.

-Creo que mi carrera se fundamenta, en su mayor parte, en la música americana, y se ha visto influida por la Historia americana, con sus héroes y sus demonios, sus narradores, sus poetas, etc. Lo más llamativo de lo que aprendí al venir a Francia fue cómo observar América desde fuera. Y luego aprendí que las cosas pueden ser diferentes, tal y como son en Francia. Si consiguiera ser ciudadana del mundo, que de por sí es el mayor logro que puedes alcanzar en la actualidad, sería gracias a Francia.

-Estuvo un tiempo tocando en sus calles. ¿Qué aprendió?

-Aprendí que la música hay que respetarla, cuidarla, valorarla y, sobre todo, compartirla. La música nos hace bien. Y merece la pena dedicar tiempo a escucharla, a bailar, a cantar, a estar juntos. Somos animales sociales y nos necesitamos unos a otros. Necesitamos pasar tiempo juntos. La música está ahí para apoyarnos en el empeño, para enseñarnos cómo contemplar las partes incoherentes de nuestras almas, para enseñarnos a hablar y a escuchar.

-En alguna ocasión ha dicho que el mundo está loco. ¿Justifica eso el ascenso de tipos como Trump o el brasileño Bolsonaro? ¿El aumento global de la xenofobia?

-¿Dije que el mundo estaba loco o que el mundo 'me' estaba volviendo loca? Me disculpo si hice una afirmación tan simplista. No comprendo los movimientos conservadores que se han apoderado de EE UU y de Europa. Parece que se fundamentan en razonamientos egoístas y no toman en cuenta el 'bien común', tal y como se le ha denominado. Sin embargo, sí creo que todos estos problemas surgen de la adversidad, que estos movimientos reaccionarios están compuestos por personas que sufren. Y puede que los problemas no sean fáciles de resolver. Sin embargo, tenemos una comunidad de verdad, honesta, mentes y corazones que comparten a escala humana, una escala que nos resulta natural, una escala que es lo suficientemente pequeña como para caber en un club de jazz, por ejemplo, y creo que juntos podemos dar pasos de gigante hacia las soluciones que necesitamos con el fin de evitar la catástrofe.

-Ha venido a actuar en varias ocasiones a Cartagena, siempre en programas diseñados por Paco Martín, director del festival y recientemente fallecido. No sé si lo sabía, pero en la que finalmente será su última programación usted no podía faltar. Un giro del destino.

-Me apena mucho saber que Paco Martín nos ha dejado. Este festival ha crecido inmensamente desde la primera vez que actué en él y siento que he sido testigo de su crecimiento, que se ha producido de una forma tan bella que jamás podré olvidar. Estoy muy contenta de que me lo hayas dicho, quizás así pueda rendirle un homenaje a él y a la gente de Cartagena durante el concierto que daremos allí.

Miedo al público

-Es obvio que hoy no es así, pero en alguna ocasión, en sus inicios, se le llegó a acusar de una cierta apatía en directo. ¿Tiene la sensación de haber crecido en este sentido, de haber ganado credibilidad en escena?

-No creo que haya sentido nunca apatía actuando. Durante un tiempo, me daba mucho miedo el público y eso se convirtió en algo perverso. Parecía como si al compartirla, el público me quitara mi música. Es irónico y es, en parte, una locura. Pero tocar música es lo único que me ha mantenido viva en los momentos más difíciles, y no económicamente hablando, aunque también hay algo de eso, por lo que me daba mucho miedo perderla. Pero he crecido gracias a esa lucha, he crecido frente al público, mientras estaba sobre el escenario. Y ahora he empezado a comprender que la gente es real y que casi siempre quiere compartir también sus preocupaciones y sus miedos más profundos, si alguien estuviera ahí para escucharla. El darme cuenta de esto me ha hecho querer conocer a los demás como nunca antes y ha cambiado para siempre la forma en la que concibo ahora el hecho de tocar música. Espero que tenga sentido para ti lo que estoy diciendo.

-Todo el sentido, Ms. Peyroux, tanto como el del propio blues. ¿Es este, el blues, el elemento común, el nexo de sus discos y canciones, lo que siempre ruge en el fondo de todo?

-El blues es el nexo que une muchas cosas para mí. Probablemente, porque es el núcleo de muchas cosas en la música americana. Necesitamos empezar a pensar de forma diferente en lo que a la música se refiere, ya que estas terminologías se han visto corrompidas por el mercantilismo y la falta de contexto. Cuando dices 'blues' puede que no estés hablando de lo que yo llamo 'blues'. Y esto es así incluso dentro de la dialéctica americana. El núcleo del blues es contar historias y ese es el núcleo de lo que intento hacer.

-A lo largo de su carrera ha adaptado diversas canciones de Leonard Cohen, en este último disco la canción que le da título, 'Anthem'. ¿Qué tenía de especial Mr. Cohen?

-El Sr. Cohen es uno de los más grandes poetas norteamericanos del siglo XX. Ha dicho con palabras cosas que nadie hubiera podido decir mejor. Ha abogado por el minimalismo, la honestidad, el autoconocimiento y la curiosidad. En su canción, 'Anthem', creo que hace algo que nadie ha hecho antes: nos pide que miremos a la política en un contexto de amor. Puede que me equivoque, pero creo que es algo que merece la pena considerar.