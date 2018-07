The Human League despide La Mar Música. Auditorio Parque Torres, Cartagena. Entradas: 28 euros Viernes, 27 julio 2018, 22:06

Éxitos llena pistas en las discotecas de los años 80 como 'Love Action' y 'Don't you want me' volverán a sonar tan energéticos como hace treinta años, esta noche en el Parque Torres. El grupo británico The Human League, que supera ya las cuatro décadas en activo, clausura hoy el festival La Mar de Músicas con el 'tecno' elegante que contribuyó a revolucionar la escena discotequera europea.