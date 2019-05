Es hora de llenar la pista de baile Los componente de The Jesus and Mary Chain. The Jesus and Mary Chain, Noel Gallagher, Two Door Cinema Club, Vetusta Morla, Carolina Durante... Llegó el Warm Up JAM ALBARRACÍN Viernes, 3 mayo 2019, 01:02

En 1985 la revista NME consideró a The Jesus and Mary Chain «la mejor banda del mundo». Acababan de publicar 'Psychocandy', su álbum de debut y uno de esos escasos discos marcados con el sello 'cambiaron el rumbo de la música pop'. Perfectamente plasmada en el título, su mezcla de ruido -obtenido gracias a unos pedales de fuzz de pésima calidad- y ternura melódica resultaba tan irresistible como el caos que se generaba en unos conciertos con frecuencia violentos. Eran tímidos y arrogantes. No querían ser iconos indie, sino estrellas del rock. Fueron cruciales en la vida de tantos, pero han pasado 30 años. Will y Jim Reid lo saben. «No buscamos recrear aquellos conciertos ni aquella actitud, pero sí el sonido de las canciones». No se espera más. Ni menos.

Pero aunque 'Psychocandy' fue todo un zarpazo en pleno corazón del rock británico («creo que el cielo está / demasiado cerca del infierno»), hay quien sostiene que su segundo largo es incluso mejor. Entre ellos quien suscribe, aunque por motivos estrictamente personales. 'Darklands' (1987) baja un tanto la desesperación, pero aumenta el grado de oscuridad. Aquí prescinden del 'feedback' (la retroalimentación, los acoples) para entregarse sin remisión a las tinieblas. Y cuando a un postadolescente al que el mundo le parece un lugar hostil le muestras la oscuridad... («Tú fuiste el cielo más oscuro / pero tus labios hablaban oro y miel / por eso soy feliz cuando llueve»).

Si hubo una banda que amó, odió y reinventó el rock and roll en la segunda mitad de los 80, esa fue The Jesus and Mary Chain. El grupo de los hermanos escoceses Jim y William Reid mezcló la melodía más tierna de The Beach Boys con la oscuridad más arty de The Velvet Underground y la agresividad del punk rock. Todo en dosis tan extremas como vitales.

Entre 1985 y 1990 The Jesus and Mary Chain fueron simplemente lo más. 'Automatic' (1989) y 'Honey's Dead' (1992) mantuvieron moderadamente el tipo teniendo en cuenta de la cima de la que venían. Y después se acabó. Oficialmente en 1998, tras un apático concierto maltratado por la crítica en el FIB y que uno tuvo la mala suerte de presenciar.

The Jesus and Mary Chain Cuándo Viernes a las 00.30 horas Dónde Escenario Estrella de Levante

Las tornas han cambiado, no obstante. Su reunión en 2015 para una gira en la que interpretaron íntegro 'Psychocandy' en su 30 aniversario rescató a este pedazo de historia del rock y aunque su disco de retorno en 2017, 'Damage and joy', no deja de ser una aceptable obra menor hecha de retazos, lo cierto es que los hermanos Reid vuelven a sentirse cómodos en escena, vuelven a disfrutar tocando aquellas canciones, ya sin necesidad de dejarse la vida en ellas, sabedores del error que supondría intentar recrear aquella actitud («éramos tímidos e inexpertos, ninguno habíamos tocado en otras bandas y no teníamos ni idea de qué debíamos hacer, así que salíamos borrachos y hacíamos lo que nos daba la gana»). Hoy ya no celebran los 50 y son perfectamente conscientes de su realidad actual: la de unos creadores de grandes canciones que merece la pena tocar bien y disfrutar mejor. Sería estúpido pedirles que volvieran a poner patas arriba el rock and roll. Eso solo se hace una vez.

Second. Second, anillos y temazos Son muy buenos y tienen canciones, talento, actitud, compenetración e implicación máxima con lo que proponen, además de un ánimo renovado tras la pausa de un año y su retorno con nuevo álbum, 'Anillos y raíces'. Pero además tienen experiencia en festivales, donde son una apuesta segura, y ocho álbumes de estudio, lo que supone una importante cantidad de temazos donde elegir para montar un setlist de signo ganador. Y claro, vencen y convencen. Sean Frutos, Jorge Guirao, Nando Robles y Fran Guirao lanzan mensajes universales en clave de rock épico, cold wave o de origen post punk siempre milimetrados en su ambientación sugerente y coronados por esa imponente voz de Sean, capaz de modular timbres y emociones, vivencias e imaginación. «La idea era investigar, experimentar con nuevos formatos y estructuras, no repetirnos sin dejar de ser nosotros mismos. Tenemos un sonido muy reconocible y eso nos permite avanzar», señalan los murcianos. Sin duda el suyo será uno de los conciertos más populosos y coreados de un festival que conocen bien en sus diferentes formatos. «Para nosotros siempre es un placer y una motivación extra tocar en Murcia». Amén.

Second Cuándo Viernes a las 00.15 horas Dónde Escenario Warm

Roosevelt Roosevelt, amor y hedonismo Desde que debutara en 2016 con un refrescante álbum de título homónimo, Roosevelt -el proyecto personal del germano Marius Lauber- no ha dejado de ser pieza codiciada en festivales de todo el mundo. Su revisión del synth-pop, la post-disco music y el italo disco, tan ochentera en esencia como barnizada por la moda clubber actual, ha logrado la paradoja de lograr que una propuesta casi revival se convierta en un sonido contemporáneo. Dance-pop de hoy, con esa mezcla de frescura y calidez, altamente bailable y sin embargo sugerente, óptimo para la fiesta privada cool sin dejar de derrochar una cierta ternura. Ritmo y melodía, amor y hedonismo, Modern Talking y Hot Chip. Elementos todos igualmente presentes, ya sin el inicial factor sorpresa, en su segundo largo, un 'Wrong Romance' (2018) que cabe suponer abarque buena parte del repertorio de su directo murciano. Tenía previsto presentarlo en noviembre en Madrid y Barcelona pero tuvo que cancelar, así que podría ser su presentación en España. «No creo que el synth-pop sea una tendencia, sino algo que siempre ha estado ahí y que resurge cada cierto tiempo. Es bueno comprobar el éxito de M83, Daft Punk o Calvin Harris». De momento está un escalón por debajo. Pero vuela.

Roosevelt Cuándo Viernes a las 02.35 horas Dónde Escenario Warm

Amaia Romero, what the f*ck? El misterio y la incertidumbre rodean la incipiente carrera de Amaia Romero. La joven navarra de 20 años, ganadora del 'reality' Operación Triunfo en 2017, publicará justo hoy, el día de su actuación en el Warm Up, su segundo sencillo, 'El relámpago', seis meses después de lanzar su hasta ahora única canción propia, 'Un nuevo lugar'. La idea inicial era que presentara en Murcia su debut-álbum, pero este no llegará al menos hasta septiembre. Eso si los perniciosos rumores acerca de unos desacuerdos editoriales permiten finalmente su edición. ¿Qué ha pasado en este casi año y medio? Pues que después de ganar OT y de necesitar ayuda de un terapeuta para manejarse con el éxito, llegó su fracaso en Eurovisión junto a Alfred García, su ruptura sentimental con este, su acuerdo con Raúl Refree (Silvia Pérez Cruz, Rosalía) para que se hiciera cargo de la producción de su disco y su viaje a Nueva York para trabajarlo en los estudios The Bridge. No pintaba nada mal hasta que sonó el freno de mano. A alguien no le gustaba el cariz del asunto. Su compañía lo explica así: «Se hizo una primera parte del disco en Nueva York con Refree y ahora se hará una segunda parte en Argentina. Amaia es muy perfeccionista y necesita más tiempo que otros». Será eso.