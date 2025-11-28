Henar Álvarez y Ángel Martín lideran el adiós de Murcia Sonríe 2025

Alberto Frutos Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:32 | Actualizado 00:41h. Comenta Compartir

Después de más de cuarenta espectáculos llevados a cabo en diecinueve escenarios y repartidos por catorce municipios de la Región, la décima edición de Murcia Sonríe, el festival organizado por la productora local especializada en comedia, Ninona Producciones, llega a su final este fin de semana. Aunque, eso sí, lo hace con una despedida dispuesta a arrancar un último puñado de carcajadas. Y va con todo.

Festival Murcia Sonríe Cuándo Viernes, sábado y domingo.

Dónde Teatro Romea / Aula Fundación Mediterráneo / Auditorio El Batel. Murcia / Cartagena.

Cuánto 12 € / 14 € / 20 € / Entradas agotadas (6€ con descuento en la web de Oferplan).

Un hasta pronto que comenzará con Ángel Martín, uno de los platos fuertes de esta edición, quien presentará su último espectáculo, titulado 'Somos monos', en el Teatro Romea de Murcia. Son dos los pases disponibles, hoy y mañana, a las 20.00 y 18.00 horas respectivamente, para comprobar el modo en el que funciona en directo la nueva propuesta de uno de los rostros y voces más populares de la comedia española de los últimos años. La segunda fecha está agotada, pero todavía quedan (pocas) entradas de 13 y 24 euros para la función de esta noche.

Otro de los grandes nombres de este Murcia Sonríe es, sin ninguna duda, el de Henar Álvarez, quien llega a Murcia (sábado, Teatro Romea, 21.00 horas) y Cartagena (domingo, Auditorio El Batel, 18.30 horas), con entradas agotadas en ambos casos, para presentar 'La Chochoctora', su primer espectáculo de teatro en solitario.

Por último, además de las actuaciones el domingo, también en el Romea, de Mario Marzo y Dane Rivarola (17.00 horas, 20 €) y Jaime Caravaca y Grison Beatbox (20.00 horas, 20 €), Kika Frutos estará hoy, a las 20.30 horas, en el Aula Fundación Mediterráneo con su monólogo 'La tele que me parió'. Las entradas para esta cita tienen un precio de 12 y 14 euros (6 euros en la web de Oferplan).