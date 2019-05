Hellboy, el diablo más cinematográfico

Bienvenidos a un viernes de seis estrenos, que ya os adelanto que no es lo peor que hemos tenido en las últimas semanas.

El mega hit de hoy, ese largometraje que está llamado a reventar taquillas, es 'Hellboy'. Adaptación de un comic sobre un pequeño demonio traído del Más Allá por los Nazis y reconvertido para el bien por los Aliados, a través de la Agencia para la Investigación y Defensa Paranormal (no me miréis así, yo no pongo los nombres). Esta, que creo es la tercera adaptación de las aventuras de este toro encarnado, tiene que derrotar a una tal Reina de la Sangre, claramente con ese nombre no se dedica a cultivar orquídeas.

Hellboy es uno de esos anti héroes de cómic que bordean ambos lados de la Fuerza, héroes a su pesar, versiones gamberras de Superman o Spiderman, entre los que encontramos Ant-man o Deadpool. La crítica ha sido despiadada con esta película.

02:19 Vídeo. «HELLBOY», EL DEMONIO ROJO SE ENFRENTA A ESPÍRITUS ANCESTRALES

Si uno no es muy exigente (o esta exhausto tras tanta campaña electoral, como yo) puede reírse con 'Casi imposible', una comedia que está bien a pesar de estar protagonizada por un adalid de la comedia escatológica reciente, Seth Rogen.

Va sobre una improbable Secretaria de Estado de los Estados Unidos, interpretada por Charlize Theron (hay que ver lo mona que va esta chica siempre), que contrata a un ex novio para su equipo y, oh sorpresa, a pesar de ser diametralmente opuestos, el amor surge. Una mezcla truncada de 'Presidente y Miss Wade' con 'Bad teacher'.

02:12 Vídeo. UN ROMANCE «CASI IMPOSIBLE» EN TIEMPOS DE POLÍTICA

Otra de política sui generis es 'Necesitamos tu voto'. Una película francesa sobre un joven que empieza a trabajar en la campaña electoral de un candidato a la Presidencia. También tiene tono de comedia y una relación amorosa no muy apropiada, pero con mensaje, que para algo son franceses. Una pena que no entre en honduras políticas, le podía haber sacado más partido si hubiera escarbado en las intimidades de una campaña electoral.

01:31 Vídeo. UN JOVEN INGENUO ENTRA EN POLÍTICA EN «NECESITAMOS TU VOTO»

Uno de los grandes del cine chino, Zhang Yimou, nos presenta su última obra, la mejor de hoy. Se titula 'Sombra' y nos lleva al medievo chino donde un déspota rey y un comandante desconfían el uno del otro, hasta el punto que el segundo se busca un doble para poder sobrevivir.

Las poderosas imágenes del considerado director oficial del régimen, y el evidente generoso presupuesto, juegan a favor de esta película, aunque a mí la cinematografía de la orilla del Yangtsé me sigue resultando demasiado ajena.

02:06 Vídeo. UNA «SOMBRA» INQUIETANTE PARA ENGAÑAR A UN AMBICIOSO REY CHINO

Si hay una actriz que puede llevarse el premio a la más borde es Catherine Deneuve, y ella es la protagonista absoluta de 'La última locura de Claire Darling', un drama donde interpreta a una anciana que está convencida de que su vida termina y decide hacer un mercadillo con sus cosas, excusa perfecta para hacer repaso de su vida y para reencontrarse con su hija. Un telefilme de mediodía sin más.

01:51 Vídeo. CATHERINE DENEUVE EJECUTA «LA ÚLTIMA LOCURA DE CLAIRE DARLING»

Si soy de los que gozáis con dramas intensos, 'Un hombre fiel' os resultará de lo más reconfortante. Está llena de desasosiego, amores truncados y almas atormentadas. Atentos que copio el argumento: «Marianne deja a Abel por Paul, su mejor amigo y padre del hijo que está esperando. Ocho años más tarde, Paul muere y Abel vuelve con Marianne. Esto provoca los celos del hijo de Marianne y de la hermana de Paul, Eca, enamorada en secreto de Abel desde que era niña». ¿Qué os parece? Más complicada que la relación de Trump con China.

01:24 Vídeo. «UN HOMBRE FIEL» SE ENFRENTA AL AMOR Y A LOS CELOS

Aprovechar que dicen que bajan las temperaturas para ir a las salas. Que tengáis una semana de cine.