«Me gustaría descubrir los pensamientos del Papa» El mentalista Anthony Blake. / Promo Anthony Blake- Mentalista El ilusionista mostrará su último 'show' en la Gala de Clausura del Festival de Magia Solidaria Grandes Ilusiones NATALIA BENITO Murcia Viernes, 1 marzo 2019, 14:10

«Si mi profesión sirve para algo más que entretener, bendito sea», afirma el mentalista Anthony Blake, que repite en el Festival Internacional de Magia Solidaria Grandes Ilusiones. «Cuando te llaman para hacer una gala benéfica siempre te queda la duda de cuánto dinero quedará para la causa pero, gracias a la magnífica labor de la Fundación Gmp, sé que cada céntimo que sale de este festival va ¡íntegro! a la asociación correspondiente. No hay dobleces. Por eso animo al público a que agote las entradas». El mago presenta su último espectáculo, 'Pensamientos confidenciales', este sábado en el Teatro Romea.

'Pensamientos confidenciales' en Murcia Cuándo Sábado 2 de marzo, a las 21.00 horas horas Donde Teatro Romea, en Murcia Precio 18 euros.

-¿Qué descubre al público en 'Pensamientos confidenciales'?

- [Ríe] No solamente muestro mis pensamientos confidenciales, sino que el público participa con los suyos. Cuando tres personas anónimas rememoran una historia y resulta que yo llevo su mensaje en un medallón colgado al cuello, se quedan atónitos. ¡Es maravilloso!

-Todo esto sin que nadie se ofenda, claro

-Nunca. Yo estoy donde estoy gracias al público, al que le debo el máximo respeto. Nada es ofensivo ni atacante, ni borde, ni maleducado, ni soez. Si alguien no quiere ayudarme, no espero ni un instante. No hay peor cosa que te obliguen a hacer algo que no quieres. Solo intento que la persona se sienta confortable en el escenario.

-¿Su máscara de serio y misterioso no le influye a la hora de generar esa comodidad?

-Yo sé separar mi 'doble personalidad'. Una es el señor que se sube al escenario y otra es el individuo que está con su familia y amigos. El personaje principal, Anthony Blake, comparte todo lo que tiene que compartir con el rigor y la seriedad necesaria. Como consecuencia del programa de televisión que se emitió el verano pasado [el 'talent show' 'Pura magia', en el que Blake ejercía de jurado] quizá he cogido una fama de impenitente o superserio, pero no es así.

-¿De veras?

-Intento que estos pensamientos confidenciales sean entretenidos, divertidos y que den que pensar. Si alguien te habla de los cuatro elementos, fuego, tierra, aire y agua, y te explica que esos elementos podrían ser adjetivos de tu propia vida, ya te colocas dentro de una historia. A ese proceso se tiene que llegar con gran amabilidad por mi parte para que esa persona se sienta a gusto y transmita esa ilusión.

-¿Habrá algún número estrella?

-Hay dos novedades muy interesantes. Me gustaría que la gente estuviera atenta sobre todo en un número en el que aparecerá una bandera, la única nota de color del espectáculo.

-¿De quién le gustaría descubrir sus pensamientos confidenciales?

-Del Papa Francisco. No me interesa nadie más. Llegó en un momento particular y está pasando por otro también curioso. Tuve la fortuna de conocerlo hace dos años y me pareció un personaje fascinante. ¡Además, habla español, toda una ventaja!

-¿Cómo ve el futuro de la magia?

-Bien, porque desde la aparición de internet se han destripado millones de efectos mágicos y ahí seguimos lo magos luchando. Si un truco lo haces bien, da igual que la gente lo haya visto y descubierto en televisión, no les parecerá el mismo. España ha sido el país en el que menos audiencia ha tenido la serie del mago enmascarado que desvelaba todos los trucos. No nos gusta que nos cuenten los trucos, nos gusta o descubrirlos nosotros o simplemente pasar un buen rato viendo magia.