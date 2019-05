El grupo que supo triunfar Dani, David, Javi y Rafa son Hombres G. / promocional JAM ALBARRACÍN Viernes, 24 mayo 2019, 23:01

Fueron los Beatles, salvando las distancias geográficas y sobre todo artísticas y, como los de Liverpool, lo disfrutaron y se dejaron querer. Vendieron discos en cantidades directamente insolentes y protagonizaron el mayor fenómeno fan español -posteriormente extendido a Hispanoamérica- en los dorados 80.

Todos los grupos de entonces nos preguntamos, no sin cierta envidia, qué tenían de especial canciones-broma como 'Venezia', 'Devuélveme a mi chica' o 'Marta tiene un marcapasos', pero lo cierto es que arrasaban entre el público juvenil más de lo que hubiéramos podido imaginar en nuestros sueños más húmedos. La canción 'Chica cocodrilo' («has sido tú, te crees que no te he visto / has sido tú, la que me dio el mordisco») está basada en un hecho real y seguramente repetido. Grabaron siete elepés entre 1985 y 1992, hicieron dos películas ('Sufre, mamón' en 1987 y 'Suéltate el pelo' en el 88, ambas dirigidas por el padre de David, Manuel Summers), obtuvieron discos de oro y platino, fueron de los primeros en girar por América Latina (Perú, Ecuador, Chile, Venezuela, Colombia...). Y, fortuna y ayudas al margen, todo lo consiguieron yendo a su bola y haciendo lo que les apetecía. Simplemente, sucedió así.

Hombres G Cuándo Sábado 25, a las 20.00 horas. Dónde: Plaza de Toros. Murcia Cuánto: 25 euros. Completan: Danza Invisible y El Sótano del Doctor.

Peligrosamente juntos

Antes, todo principio tenía su fin. Ahora, su paréntesis y su posterior regreso. Hombres G lo dejaron durante una década (1993-2002) pero decidieron regresar y su disco de retorno, el recopilatorio -con añadidos- 'Peligrosamente juntos', volvió a arrasar. Incluso se lanzó un disco de homenaje en el que compañeros de profesión como El Canto del Loco, Antonio Vega, Los Secretos, Mikel Erentxun, Seguridad Social y La Cabra Mecánica hacían suyos algunos clásicos del grupo madrileño. Desde entonces todo ha seguido yendo bien. No tan disparatadamente bien como en su época de esplendor, pero ya quisieran tantos. Claro que, me pregunto cómo será el fenómeno fan cumplidos los 50. O mejor, se lo pregunto a Dani Mezquita. «Hombre, es distinto. Cuando empezábamos teníamos 19 o 20 años y era sobre todo gente de nuestra edad, chicas en un 80%. Ahora es mucho más variado. Te hace gracia, porque de pronto viene una chica estupenda de 20 años y te habla de usted. O te pide si le puedes firmar un autógrafo para su padre [risas]. Lo bueno es que hay gente de todas las edades y que están ahí porque les gusta tu música. Si solo viniera gente de nuestra edad, malo sería».

Ahora, con toda la tranquilidad que da el éxito y tras casi diez años, acaban de lanzar su nuevo álbum de estudio, 'Resurrección'. Amén.