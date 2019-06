Gracias a la vida, que me ha dado tanto Manuel Carrasco. / PROMOCIONAL Música. Plaza de toros de Murcia. Viernes 7, a las 22.00 horas. Entrada 38,50 euros JAM ALBARRACÍN Jueves, 6 junio 2019, 22:31

«Daremos un concierto con 'superbuenrollo'», declaró hace unos días Manuel Carrasco a Natalia Benito en 'La Verdad'. Y no hay por qué superdudar de su superbuena intención. De hecho, el cantante de Isla Cristina, de 38 años, es uno de los artistas más exitosos de cuantos hayan surgido del programa de telerrealidad 'Operación Triunfo', aunque también es cierto que participó en su segunda edición y que su canción no fue la elegida para hacer el ridículo en el festival de Eurovisión. Eran otros tiempos. O igual no tanto.

En la cima de su carrera, Carrasco viene a presentar en Murcia su último álbum, un 'La cruz del mapa' publicado en octubre de 2018 pero que aún no había desgranado en vivo en la capital del Segura. Un disco que habla «de la vida, de las cosas que me pasan, hablo del esfuerzo, de los miedos, de las ganas, de la amistad y hablo muchísimo de los sentimientos y del amor, desde todos sus ángulos». Más de 100.000 copias despachadas del disco y una agenda repleta de grandes recintos no hacen que Manuel Carrasco pierda el equilibrio. «Intento ser muy agradecido con todo lo bueno que me está pasando y siempre trato de mantener los pies en la tierra para llevar bien la responsabilidad que implica tener tantos seguidores. Siempre tengo la sensación de que lo mejor está por llegar».

Pues para empezar, esta misma noche en Murcia.