El genio del violín y el niño músico

Viernes, 20 septiembre 2019

Una caída fortuita ha sido la responsable de mantener al violinista libanés Ara Malikian alejado de los escenarios durante tres largos meses. El percance, además, se produjo en plena presentación de su nueva gira 'Royal Garage World Tour'. Un duro golpe del que el artista ya se ha repuesto: «Me rompí en Costa Rica, me llené de miedo, me operaron, peleé duro y, de vuelta, volví a nacer como músico», afirmó recientemente el artista con motivo de su vuelta a la carretera hace tan solo unos días. «Jamás pensé que después de tocar el violín desde los cuatro años me haría tanta ilusión conseguir volver a tocar las cuatro cuerdas. A veces nos olvidamos de lo importante que son las cosas pequeñas», aseguró.

Malikian llega mañana a Murcia. Será en el Cuartel de Artillería donde presente su espectáculo, un 'show' en el que vuelve a su infancia para revivir sus sueños de niño, los recuerdos que le han acompañado a lo largo de su vida, y la esencia de la música que ya habitaba en él de joven.

Ara Malikian en Murcia Dónde: Cuartel de Artillería de Murcia. Cuándo: Mañana, a las 21.00 horas. Entradas: 40 y 65 euros.

«Mi relación con los garajes empezó en 1976, cuando estalló la guerra del Líbano. En el mundo entero, las bandas más modernas ensayaban en garajes, sacaban de ahí sus sonidos y creaban un estilo que cambiaría la historia de la música. Yo no me quería quedar sin formar parte de esa movida. Tenía diez años y mi padre me decía para convencerme: 'Vamos hijo, bajemos al garaje, vamos a montar una banda de rock como la de los Rollings'», afirma Malikian en la presentación de su gira. Su banda, añade el violinista, «no tenía tanto rollo como la de ellos, yo no me codeaba con Keith Richards o Mick Jagger y hablábamos de rock y música de vanguardia; a mí me esperaba mi tío Nono con una trompeta abollada, mi vecino con una botella de anís y mi abuela con una mandolina...», relata.

«A día de hoy sigo sin ver el rock and roll pero veo el amor y eso es más que suficiente. Después vinieron otros garajes: los alemanes, los ingleses, los parisinos, los españoles... Parece ser que estoy predestinado a ellos. Me pasan cosas fascinantes en los garajes», termina celebrando.

Fruto de todas esas experiencias es este 'Royal Garaje World Tour', con el que pretende recorrer medio mundo. Parte de él ya lo habría transitado de no haber sido por la lesión sufrida, que le obligó a llevar uno de sus hombros en cabestrillo. Tras su cita en Murcia, Malikian visitará Valencia, Barcelona, Sevilla, Madrid, Alicante, Salamanca, León, Santiago y Valladolid. También Grecia, Francia, Italia y Rusia.