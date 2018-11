Fusión de disciplinas en escena Música. Teatro Circo. Murcia. Miércoles a las 21.00 horas. Entrada: 10, 12 y 15 euros (3 euros para jóvenes con la promoción Last Minute) Martes, 6 noviembre 2018, 23:59

'The animals and children took to the streets', de la compañía de Reino Unido 1927, invita al público a un viaje teatral sorprendente y de gran originalidad. La compañía, fundada en 2005 por el animador e ilustrador Paul Barritt y la escritora e intérprete Suzanne Andrade, fusiona la animación y actuación en vivo con la música del compositor y pianista Lillian Henley. Puesta en escena en inglés con sobretítulos en castellano.